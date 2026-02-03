आज 3 फ़रवरी 2026 कुंभ राशिफल:लक्ष्य पर फोकस रहेगा, प्रबंधन मजबूत बनाएंगे

कुंभ - कारोबार में अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन बनाए रखेंगे. लक्ष्य पाने का प्रयास होगा. दीर्घकालिक योजनाएं गति लेंगी. साझा व्यवसाय में उत्साह बढ़ेगा. सबको साथ लेकर चलेंगे. चहुंओर प्रभावी प्रदर्शन करेंगे. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. जीवनसाथी अपेक्षित प्रदर्शन करेगा. स्थायित्व को बल मिलेगा. कार्योंं में सक्रियता लाएंगे. योजनाओं में गति रखेंगे. औद्योगिक मामले संवरेंगे. सबका साथ सहयोग बढ़ेगा. घनिष्ठों और जिम्मेदारों को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे. परस्पर भरोसा रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- टी के कार्योंं में सहजता से आगे बढ़ेंगे. लक्ष्य पर फोकस रहेगा. प्रबंधन मजबूत बनाएंगे. विविध प्रयासों में तेजी रहेगी. नेतृत्व पर ध्यान देंगे. बड़प्पन बनाए रखेंगे. निसंकोच होकर आगे बढ़ते रहेंगे. उम्मीद बनाए रहेंगे.



धन संपत्ति- वाण्ज्यिक हितों को साधेंगे. संग्रह संरक्षण में आगे रहेंगे. आवश्यक कार्योंं को लंबित नहीं रखेंगे. भूमि भवन के मामलों में तेजी आएगी. योजनाओं पर अमल बढ़ाएंगे. पद प्रतिष्ठा और प्रभाव बढ़ा रहेगा.

प्रेम मैत्री- करीबियां की खुशी बढ़ाएंगे. घर परिवार में एक दूसरे से सुख बांटेंगे. परिजनों के प्रति आदरभाव बना रहेगा. निजी रिश्ता मजबूत होगा. करीबियों में दोष खोजने से बचेंगे. जिम्मेदारियों को पूरा करें. अपनों का साथ सहयोग रहेगा. मन की बात कहेंगे. प्रेम पर जोर रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- आपसी सहयोग व सकारात्मकता बढे़गी. चर्चा संपर्क में सरल रहेंगे. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. लंबित मामले गति लेंगे. खानपान सात्विक रखेंगे.

शुभ अंक : 3 6 8 और 9

शुभ रंग : गेंहुंआ

आज का उपाय : अंजनिसुत भक्तशिरोमणि महावीर हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. सहयोग रखें.

