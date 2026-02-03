Angarak Yog 2026: फरवरी 2026 में बन रहा है अंगारक योग, इन 5 राशियों पर मंडरा रहा है खतरा

Angarak Yog 2026: फरवरी 2026 का महीना ज्योतिषीय दृष्टि से हलचल भरा रहने वाला है. इस दौरान मंगल ग्रह कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पहले से ही राहु ग्रह मौजूद हैं. मंगल और राहु की इस युति को ज्योतिष में अंगारक योग कहा जाता है, जिसे शुभ नहीं माना जाता. यह योग तब तक प्रभाव में रहेगा जब तक मंगल ग्रह 2 अप्रैल 2026 को कुंभ से निकलकर मीन राशि में प्रवेश नहीं कर लेते. अंगारक योग के प्रभाव से फरवरी का महीना कुछ राशियों के लिए परेशानियों भरा साबित हो सकता है. इस दौरान मानसिक तनाव, आर्थिक नुकसान, विवाद और दुर्घटनाओं की आशंका बनी रह सकती है. आइए जानते हैं उन 5 राशियों के बारे में, जिन्हें इस समय विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत होगी.

मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए यह समय सावधानी बरतने का संकेत दे रहा है. जल्दबाजी या लापरवाही के कारण चोट या दुर्घटना हो सकती है. पैसों से जुड़े मामलों में नुकसान या बेवजह खर्च बढ़ सकता है. घर-परिवार में किसी बात को लेकर तनाव की स्थिति बन सकती है. मन अशांत रह सकता है, इसलिए फैसले लेते समय धैर्य जरूरी होगा. सेहत का ध्यान रखें, खासकर पेट और ब्लड से जुड़ी समस्याओं को नजरअंदाज न करें.

मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों के लिए फरवरी का महीना संतुलन बनाए रखने की परीक्षा ले सकता है. अचानक पैसों की जरूरत या आर्थिक दबाव महसूस हो सकता है. ऑफिस में सहकर्मियों से मतभेद होने की संभावना है. पारिवारिक जीवन में भी छोटी बात बड़े विवाद का रूप ले सकती है. नींद की कमी और मानसिक थकान परेशान कर सकती है. वाहन चलाते समय और मशीनों के इस्तेमाल में सतर्क रहें.

सिंह राशि

सिंह राशि के लिए यह समय चुनौतियों से भरा रह सकता है. कामकाज में रुकावटें आ सकती हैं, जिससे मन खिन्न रहेगा. निवेश या धन से जुड़े फैसले नुकसान दे सकते हैं. पारिवारिक रिश्तों में खासकर जीवनसाथी के साथ तनाव बढ़ सकता है. मानसिक दबाव महसूस होगा. यात्रा करते समय सावधानी रखें. गुस्से में कोई भी फैसला लेने से बचें.

कर्क राशि

कर्क राशि वालों के लिए फरवरी का महीना उतार-चढ़ाव वाला रह सकता है. धन संबंधी परेशानियां बढ़ सकती हैं. अचानक खर्च सामने आ सकते हैं. सेहत को लेकर भी सतर्क रहने की जरूरत है. पारिवारिक और सामाजिक जीवन में मतभेद उभर सकते हैं. मन बेचैन रह सकता है. यात्रा के दौरान सतर्क रहें. अपने व्यवहार में संयम बनाए रखें, खासकर क्रोध पर नियंत्रण जरूरी होगा.

तुला राशि

तुला राशि के जातकों के लिए यह समय धैर्य और समझदारी से आगे बढ़ने का है. अंगारक योग के कारण रिश्तों में खटास आ सकती है. आर्थिक मामलों में नुकसान या फिजूलखर्ची की स्थिति बन सकती है. काम के दौरान अचानक अड़चनें सामने आ सकती हैं. मानसिक तनाव बढ़ सकता है. वाहन चलाते समय सावधानी रखें.

