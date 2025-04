Aaj Ka Panchang: आज 24 अप्रैल 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 24 अप्रैल 2025

विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त

शक सम्वत- 1947, विश्वावसु

पूर्णिमांत- चैत्र

अमांत- चैत्र

तिथि

एकादशी - 02:32 पी एम तक

द्वादशी

नक्षत्र

शतभिषा - 10:49 ए एम तक

पूर्व भाद्रपद

योग

ब्रह्म - 03:56 पी एम तक

इन्द्र

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय- 05:47 AM

सूर्यास्त- 06:52 PM

चन्द्रोदय- 03:54 AM, अप्रैल 25

चन्द्रास्त- 03:10 PM

अशुभ काल

राहुकाल- 01:58 PM से 03:36 PM

यम गण्ड- 05:47 AM से 07:25 AM

गुलिक- 09:03 AM से 10:41 AM



शुभ काल

अभिजित मुहूर्त- 11:53 AM से 12:46 PM

अमृत काल- 01:32 AM से 03:00 AM

ब्रह्म मुहूर्त- 04:19 AM से 05:03 AM