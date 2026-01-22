Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 22 जनवरी 2026: आज 22 जनवरी 2026 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 22 जनवरी 2026

विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त

शक सम्वत- 1947, विश्वावसु

पूर्णिमांत- माघ

अमांत- माघ

तिथि

शुक्ल पक्ष चतुर्थी - जनवरी 22 02:47 AM – जनवरी 23 02:28 AM

नक्षत्र

शतभिषा- जनवरी 21 01:58 PM – जनवरी 22 02:26 PM

योग

वरीयान- जनवरी 21 06:58 PM – जनवरी 22 05:37 PM

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय- 7:14 AM

सूर्यास्त- 5:52 PM

चन्द्रोदय- 9:22 AM

चन्द्रास्त- 9:19 PM

अशुभ काल

राहु काल- 01:53 पी एम से 03:12 पी एम

यम गण्ड- 07:14 ए एम से 08:33 ए एम

कुलिक- 09:53 ए एम से 11:13 ए एम

दुर्मुहूर्त- 10:46 ए एम से 11:29 ए एम, 03:02 पी एम से 03:44 पी एम

वर्ज्यम्- 08:52 पी एम से 10:29 पी एम

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त- 12:12 पी एम से 12:54 पी एम

अमृत काल- 06:31 ए एम, जनवरी 23 से 08:07 ए एम, जनवरी 23

ब्रह्म मुहूर्त- 05:27 ए एम से 06:20 ए एम

शुभ योग

रवि योग- 07:14 ए एम से 02:27 पी एम

