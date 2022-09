Aaj Ka Panchang: आज 20 सितंबर 2022 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग - 20 सितम्बर 2022 - मंगलवार

तिथि - आश्विन कृष्ण दशमी, रात्रि 09.26 तक

नक्षत्र - पुनर्वसु नक्षत्र, रात्रि 09.07 तक

चन्द्रमा - मिथुन राशि में, दोपहर 02.24 तक

राहुकाल - दोपहर 03.00 से 04.30 तक

दिशाशूल - उत्तर दिशा

तिथि

शुक्ल पक्ष पूर्णिमा - सितंबर 20 05:28 AM – सितंबर 21 05:24 AM

कृष्ण पक्ष प्रतिपदा - सितंबर 21 05:24 AM – सितंबर 22 05:52 AM

नक्षत्र

पूर्वभाद्रपदा - सितंबर 20 03:28 AM – सितंबर 21 04:02 AM

उत्तरभाद्रपदा - सितंबर 21 04:02 AM – सितंबर 22 05:06 AM

योग

शूल - सितंबर 19 04:44 PM – सितंबर 20 03:23 PM

गण्ड - सितंबर 20 03:23 PM – सितंबर 21 02:26 PM

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय - 6:18 AM

सूर्यास्त - 6:21 PM

चन्द्रोदय - सितंबर 20 6:20 PM

चन्द्रास्त - सितंबर 21 6:20 AM

अशुभ काल

राहू - 7:48 AM – 9:19 AM

यम गण्ड - 10:49 AM – 12:20 PM

कुलिक - 1:50 PM – 3:20 PM

दुर्मुहूर्त - 12:44 PM – 01:32 PM, 03:08 PM – 03:57 PM

वर्ज्यम् - 02:04 PM – 03:44 PM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त - 11:56 AM – 12:44 PM

अमृत काल - 07:51 PM – 09:29 PM

ब्रह्म मुहूर्त - 04:42 AM – 05:30 AM