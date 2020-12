Aaj Ka Panchang 13 दिसंबर 2020: जानें आज का शुभ मुहूर्त और राहु काल

पंचांग 13 दिसम्बर 2020: हिंदू कैलेंडर के अनुसार आज, विक्रम संवत - 2077, प्रमादि शक सम्वत - 1942, शर्वरी पूर्णिमांत - मार्गशीर्ष तथा अमांत - कार्तिक है. आज मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि, रविवार का दिन है. सूर्य आज वृश्चिक राशि पर और चन्द्रमा वृश्चिक राशि पर संचार करेगा (पूरा दिन-रात).

आज का पंचांग

दिन: रविवार, मार्गशीर्ष मास, कृष्ण पक्ष, चतुर्दशी तिथि, मास शिवरात्रि

नक्षत्र : अनुराधा नक्षत्र

आज का दिशाशूल: पश्चिम दिशा

आज का राहुकाल: 4:19 PM – 5:38 PM बजे तक

सूर्योदय : सुबह 6:46 बजे

सूर्यास्त : शाम 5:37 बजे

चंद्रोदय : सुबह 5:16 बजे

चंद्रास्त : शाम 4:34 बजे

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त - 11:59 AM – 12:42 PM

अमृत काल - 04:17 PM – 05:44 PM

ब्रह्म मुहूर्त - 05:27 AM – 06:15 AM

गण्डमूल नक्षत्र - 14 दिसंबर 01:40 AM – 14 दिसंबर 11:26 PM (ज्‍येष्‍ठ)