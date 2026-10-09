Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 9 अक्टूबर 2026: आज 9 अक्टूबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि

विक्रम संवत - 2083 सिद्धार्थी
शक सम्वत - 1948 पराभव
आश्विन - पूर्णिमान्त
भाद्रपद - अमान्त
तिथि
चतुर्दशी - 09:35 पी एम तक
नक्षत्र
उत्तराफाल्गुनी - 09:19 पी एम तक
योग
ब्रह्म - 11:21 पी एम तक
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय - 06:18 ए एम
सूर्यास्त - 05:59 पी एम
चन्द्रोदय - 04:54 ए एम, अक्टूबर 09
चन्द्रास्त - 04:29 पी एम
अशुभ काल
राहू - 10:41 ए एम से 12:08 पी एम
यम गण्ड - 03:03 पी एम से 04:31 पी एम
कुलिक -06:18 ए एम से 09:19 पी एम
शुभ काल
अमृत काल - 02:07 पी एम से 03:43 पी एम
ब्रह्म मुहूर्त - 04:40 ए एम से 05:29 ए एम