scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 9 अक्टूबर 2026: आज 9 अक्टूबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि

Aaj 9 October 2026 का पंचांग (Aaj ka Panchang): आज का पंचांग

Advertisement
X
aaj_ka_panchang horoscope
aaj_ka_panchang horoscope

विक्रम संवत - 2083 सिद्धार्थी
शक सम्वत - 1948 पराभव
आश्विन - पूर्णिमान्त
भाद्रपद - अमान्त

तिथि
चतुर्दशी - 09:35 पी एम तक

नक्षत्र
उत्तराफाल्गुनी - 09:19 पी एम तक

सम्बंधित ख़बरें

8 अक्टूबर 2026 का क्या है अभिजित मुहूर्त और राहुकाल, जानें आज का पंचांग
आज 8 अक्टूबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि
7 अक्टूबर 2026 का क्या है अभिजित मुहूर्त और राहुकाल, जानें आज का पंचांग
आज 7 अक्टूबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि
6 अक्टूबर 2026 का क्या है अभिजित मुहूर्त और राहुकाल, जानें आज का पंचांग

योग
ब्रह्म - 11:21 पी एम तक


सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय - 06:18 ए एम
सूर्यास्त - 05:59 पी एम
चन्द्रोदय - 04:54 ए एम, अक्टूबर 09
चन्द्रास्त - 04:29 पी एम

अशुभ काल
राहू - 10:41 ए एम से 12:08 पी एम
यम गण्ड - 03:03 पी एम से 04:31 पी एम
कुलिक -06:18 ए एम से 09:19 पी एम


शुभ काल
अमृत काल - 02:07 पी एम से 03:43 पी एम
ब्रह्म मुहूर्त - 04:40 ए एम से 05:29 ए एम

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Arthik Rashifal 9 अक्टूबर 2026: मीन राशि वालों को आर्थिक फायदा मिलेगा, जानें अन्य राशियों का हाल |
    Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 9 अक्टूबर 2026: आज 9 अक्टूबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि |
    आज 9 अक्टूबर 2026 मीन राशिफल: आर्थिक मामलों में अच्छे नतीजे मिलेंगे, खरीदारी के योग बनेंगे |
    आज 9 अक्टूबर 2026 कुम्भ राशिफल: पैसों के लेनदेन में सावधानी रखें, बचत पर ध्यान दें |
    आज 9 अक्टूबर 2026 मकर राशिफल: कारोबार बढ़ाने की योजना सफल होगी, काम में रुकावट दूर होगी |
    आज 9 अक्टूबर 2026 धनु राशिफल: नौकरी-कारोबार में तेजी आएगी, सफलता के नए मौके मिलेंगे |
    आज 9 अक्टूबर 2026 वृश्चिक राशिफल: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मन प्रसन्न और आत्मविश्वास मजबूत रहेगा |
    आज 9 अक्टूबर 2026 तुला राशिफल: निवेश के मामलों में सक्रिय रहेंगे, सोच-समझकर फैसला लें |
    आज 9 अक्टूबर 2026 कन्या राशिफल: नौकरी-कारोबार में आत्मविश्वास बढ़ेगा, मान-सम्मान में वृद्धि होगी |
    आज 9 अक्टूबर 2026 सिंह राशिफल: परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा, रिश्ते मजबूत होंगे
    Advertisement