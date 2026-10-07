Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 7 अक्टूबर 2026: आज 7 अक्टूबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि

पंचांग- 7 अक्टूबर 2026

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विक्रम संवत - 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत - 1948, पराभव

पूर्णिमांत - आश्विन

अमांत - भाद्रपद

तिथि

कृष्ण पक्ष द्वादशी - 11:16 पी एम तक

नक्षत्र

मघा - 09:40 पी एम तक

योग

शुभ - 02:52 ए एम, अक्टूबर 08 तक

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय - 6:17 AM

सूर्यास्त - 6:00 PM

चन्द्रोदय - अक्टूबर 08 3:54 AM

चन्द्रास्त - 3:57 PM

अशुभ काल

राहू - 12:09 पी एम से 01:37 पी एम

यम गण्ड - 07:45 ए एम से 09:13 ए एम

कुलिक - 10:41 ए एम से 12:09 पी एम

दुर्मुहूर्त - 11:45 ए एम से 12:32 पी एम

वर्ज्यम् - 09:58 ए एम से 11:32 ए एम, 05:33 ए एम, अक्टूबर 08 से 07:08 ए एम, अक्टूबर 08

शुभ काल

अमृत काल - 07:20 पी एम से 08:53 पी एम

ब्रह्म मुहूर्त - 04:39 ए एम से 05:28 ए एम

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