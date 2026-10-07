Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 7 अक्टूबर 2026: आज 7 अक्टूबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि

पंचांग- 7 अक्टूबर 2026
विक्रम संवत - 2083, सिद्धार्थि
शक सम्वत - 1948, पराभव
पूर्णिमांत - आश्विन
अमांत - भाद्रपद
तिथि
कृष्ण पक्ष द्वादशी - 11:16 पी एम तक
नक्षत्र
मघा - 09:40 पी एम तक
योग
शुभ - 02:52 ए एम, अक्टूबर 08 तक
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय - 6:17 AM
सूर्यास्त - 6:00 PM
चन्द्रोदय - अक्टूबर 08 3:54 AM
चन्द्रास्त - 3:57 PM
अशुभ काल
राहू - 12:09 पी एम से 01:37 पी एम
यम गण्ड - 07:45 ए एम से 09:13 ए एम
कुलिक - 10:41 ए एम से 12:09 पी एम
दुर्मुहूर्त - 11:45 ए एम से 12:32 पी एम
वर्ज्यम् - 09:58 ए एम से 11:32 ए एम, 05:33 ए एम, अक्टूबर 08 से 07:08 ए एम, अक्टूबर 08
शुभ काल
अमृत काल - 07:20 पी एम से 08:53 पी एम
ब्रह्म मुहूर्त - 04:39 ए एम से 05:28 ए एम