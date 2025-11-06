Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 6 नवंबर 2025: आज 6 नवंबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 6 नवंबर 2025
विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 2647, विश्वावसु
कार्तिक - पूर्णिमान्त
कार्तिक - अमान्त
तिथि
प्रतिपदा - 02:54 पी एम तक
नक्षत्र
कृत्तिका - 03:28 ए एम, नवम्बर 07 तक
योग
व्यतीपात - 07:05 ए एम तक
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 06:37 ए एम
सूर्यास्त- 05:32 पी एम
चन्द्रोदय- 05:59 पी एम
चन्द्रास्त- 07:22 ए एम
अशुभ काल
राहुकाल-01:26 पी एम से 02:48 पी एम
यमगण्ड- 06:37 ए एम से 07:59 ए एम
गुलिक- 09:21 ए एम से 10:43 ए एम
शुभ काल
ब्रह्म मुहूर्त- 04:52 ए एम से 05:44 ए एम
गोधूलि मुहूर्त- 05:33 पी एम से 05:59 पी एम
अभिजित मुहूर्त- 11:43 ए एम से 12:26 पी एम