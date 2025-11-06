Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 6 नवंबर 2025: आज 6 नवंबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 6 नवंबर 2025

विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त

शक सम्वत- 2647, विश्वावसु

कार्तिक - पूर्णिमान्त

कार्तिक - अमान्त

तिथि

प्रतिपदा - 02:54 पी एम तक

नक्षत्र

कृत्तिका - 03:28 ए एम, नवम्बर 07 तक

योग

व्यतीपात - 07:05 ए एम तक

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय- 06:37 ए एम

सूर्यास्त- 05:32 पी एम

चन्द्रोदय- 05:59 पी एम

चन्द्रास्त- 07:22 ए एम

अशुभ काल

राहुकाल-01:26 पी एम से 02:48 पी एम

यमगण्ड- 06:37 ए एम से 07:59 ए एम

गुलिक- 09:21 ए एम से 10:43 ए एम

शुभ काल

ब्रह्म मुहूर्त- 04:52 ए एम से 05:44 ए एम

गोधूलि मुहूर्त- 05:33 पी एम से 05:59 पी एम

अभिजित मुहूर्त- 11:43 ए एम से 12:26 पी एम

