Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 4 फ़रवरी 2026: आज 4 फरवरी 2026 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

Aaj 4 February 2026 का पंचांग (Aaj ka Panchang): पंचांग- 4 फरवरी 2026

पंचांग-  4 फरवरी 2026 

विक्रम संवत- 2082 कालयुक्त
शक सम्वत- 1947 विश्वावसु
फाल्गुन - पूर्णिमान्त
माघ - अमान्त

तिथि 
तृतीया - 12:09 ए एम, फरवरी 05 तक
चतुर्थी

नक्षत्र
पूर्वाफाल्गुनी - 10:12 पी एम तक
उत्तराफाल्गुनी

योग 
अतिगण्ड - 01:05 ए एम, फरवरी 05 तक
सुकर्मा

सूर्य और चंद्रमा का समय 
सूर्योदय- 07:08 ए एम
सूर्यास्त- 06:03 पी एम 
चन्द्रोदय- 08:37 पी एम
चन्द्रास्त- 08:36 ए एम

अशुभ काल 
राहुकाल- 12:35 पी एम से 01:57 पी एम
यमगण्ड- 08:30 ए एम से 09:51 ए एम
गुलिक- 11:13 ए एम से 12:35 पी एम

शुभ काल 
अभिजित मुहूर्त- कोई नहीं
ब्रह्म मुहूर्त-05:23 ए एम से 06:15 ए एम
 

---- समाप्त ----
