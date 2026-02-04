Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 4 फ़रवरी 2026: आज 4 फरवरी 2026 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 4 फरवरी 2026
विक्रम संवत- 2082 कालयुक्त
शक सम्वत- 1947 विश्वावसु
फाल्गुन - पूर्णिमान्त
माघ - अमान्त
तिथि
तृतीया - 12:09 ए एम, फरवरी 05 तक
चतुर्थी
नक्षत्र
पूर्वाफाल्गुनी - 10:12 पी एम तक
उत्तराफाल्गुनी
योग
अतिगण्ड - 01:05 ए एम, फरवरी 05 तक
सुकर्मा
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 07:08 ए एम
सूर्यास्त- 06:03 पी एम
चन्द्रोदय- 08:37 पी एम
चन्द्रास्त- 08:36 ए एम
अशुभ काल
राहुकाल- 12:35 पी एम से 01:57 पी एम
यमगण्ड- 08:30 ए एम से 09:51 ए एम
गुलिक- 11:13 ए एम से 12:35 पी एम
शुभ काल
अभिजित मुहूर्त- कोई नहीं
ब्रह्म मुहूर्त-05:23 ए एम से 06:15 ए एम