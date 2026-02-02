Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 2 फ़रवरी 2026: आज 2 फरवरी 2026 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 2 फरवरी 2026

और पढ़ें

विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त

शक सम्वत- 1947, विश्वावसु

पूर्णिमांत- फाल्गुन

अमांत- माघ

तिथि

कृष्ण पक्ष प्रतिपदा- फरवरी 02 03:39 AM- फरवरी 03 01:52 AM

कृष्ण पक्ष द्वितीया- फरवरी 03 01:52 AM- फरवरी 04 12:40 AM

नक्षत्र

आश्लेषा- फरवरी 01 11:58 PM- फरवरी 02 10:47 PM

मघा- फरवरी 02 10:47 PM- फरवरी 03 10:10 PM

योग

आयुष्मान- फरवरी 01 10:18 AM- फरवरी 02 07:20 AM

सौभाग्य- फरवरी 02 07:20 AM- फरवरी 03 04:45 AM

शोभन- फरवरी 03 04:45 AM- फरवरी 04 02:38 AM

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय- 7:10 AM

सूर्यास्त- 6:10 PM

चन्द्रोदय- फरवरी 02 6:47 PM

चन्द्रास्त- फरवरी 03 8:02 AM

अशुभ काल

राहू- 8:32 AM- 9:55 AM

यम गण्ड- 11:18 AM- 12:40 PM

कुलिक- 2:03 PM- 3:25 PM

दुर्मुहूर्त- 01:02 PM- 01:46 PM, 03:14 PM- 03:58 PM

वर्ज्यम्- 12:08 PM- 01:39 PM

Advertisement

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त- 12:18 PM- 01:02 PM

अमृत काल- 09:15 PM- 10:46 PM

ब्रह्म मुहूर्त- 05:33 AM- 06:21 AM

---- समाप्त ----