Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 1 फ़रवरी 2026: आज 1 फरवरी 2026 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 1 फरवरी 2026
विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 1947, विश्वावसु
पूर्णिमांत- माघ
अमांत- माघ
तिथि
शुक्ल पक्ष पूर्णिमा- फरवरी 01 05:52 AM- फरवरी 02 03:39 AM
कृष्ण पक्ष प्रतिपदा- फरवरी 02 03:39 AM- फरवरी 03 01:52 AM
नक्षत्र
पुष्य- फरवरी 01 01:34 AM- फरवरी 01 11:57 PM
आश्लेषा- फरवरी 01 11:58 PM- फरवरी 02 10:47 PM
योग
प्रीति- Jan 31 01:33 PM- फरवरी 01 10:18 AM
आयुष्मान- फरवरी 01 10:18 AM- फरवरी 02 07:20 AM
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 7:10 AM
सूर्यास्त- 6:10 PM
चन्द्रोदय- फरवरी 01 5:43 PM
चन्द्रास्त- फरवरी 02 7:23 AM
अशुभ काल
राहू- 4:47 PM- 6:09 PM
यम गण्ड- 12:40 PM- 2:02 PM
कुलिक- 3:25 PM- 4:47 PM
दुर्मुहूर्त- 04:41 PM- 05:25 PM
वर्ज्यम्- 09:02 AM- 10:32 AM
शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त- 12:18 PM- 01:02 PM
अमृत काल- 05:59 PM- 07:28 PM
ब्रह्म मुहूर्त- 05:34 AM- 06:22 AM
शुभ योग
रवि पुष्य योग- फरवरी 01 07:10 AM- फरवरी 01 11:57 PM
सर्वार्थसिद्धि योग- फरवरी 01 07:10 AM- फरवरी 01 11:57 PM