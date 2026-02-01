scorecardresearch
 
Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 1 फ़रवरी 2026: आज 1 फरवरी 2026 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

Aaj 1 February 2026 का पंचांग (Aaj ka Panchang): आज का पंचांग

aaj_ka_panchang horoscope
पंचांग- 1 फरवरी 2026

विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 1947, विश्वावसु
पूर्णिमांत- माघ
अमांत- माघ

तिथि
शुक्ल पक्ष पूर्णिमा- फरवरी 01 05:52 AM- फरवरी 02 03:39 AM
कृष्ण पक्ष प्रतिपदा- फरवरी 02 03:39 AM- फरवरी 03 01:52 AM

नक्षत्र
पुष्य- फरवरी 01 01:34 AM- फरवरी 01 11:57 PM
आश्लेषा- फरवरी 01 11:58 PM- फरवरी 02 10:47 PM

योग
प्रीति- Jan 31 01:33 PM- फरवरी 01 10:18 AM
आयुष्मान- फरवरी 01 10:18 AM- फरवरी 02 07:20 AM

सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 7:10 AM
सूर्यास्त- 6:10 PM
चन्द्रोदय- फरवरी 01 5:43 PM
चन्द्रास्त- फरवरी 02 7:23 AM

अशुभ काल
राहू- 4:47 PM- 6:09 PM
यम गण्ड- 12:40 PM- 2:02 PM
कुलिक- 3:25 PM- 4:47 PM
दुर्मुहूर्त- 04:41 PM- 05:25 PM
वर्ज्यम्- 09:02 AM- 10:32 AM

शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त- 12:18 PM- 01:02 PM
अमृत काल- 05:59 PM- 07:28 PM
ब्रह्म मुहूर्त- 05:34 AM- 06:22 AM

शुभ योग
रवि पुष्य योग- फरवरी 01 07:10 AM- फरवरी 01 11:57 PM
सर्वार्थसिद्धि योग- फरवरी 01 07:10 AM- फरवरी 01 11:57 PM
 

---- समाप्त ----
