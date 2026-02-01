रात का वक्त और भयानक आवाज... गेट तोड़कर घर के अंदर जा घुसी गाड़ी, सहम गए आसपास के लोग, Video

उदयपुर के सुखेर थाना क्षेत्र में देर रात एक तेज रफ्तार कार गेट तोड़ते हुए एक घर में जा घुसी. यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि कार किस तरह रफ्तार से जाती है और टक्कर मारकर गेट तोड़ देती है. हादसे के बाद चालक मौके पर कार छोड़कर फरार हो गया. गाड़ी के अंदर से शराब की पेटी भी बरामद हुई है.

और पढ़ें

जानकारी के अनुसार, घटना शोभागपुरा इलाके के माधव विहार की है. यहां रहने वाले अंशुल कुमावत के मकान के बाहर तड़के करीब 1:30 बजे जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी. परिवार के लोग घबराकर बाहर निकले तो देखा कि एक तेज रफ्तार कार घर का गेट तोड़ते हुए अंदर घुस गई थी. टक्कर इतनी तेज थी कि लोहे का गेट बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया.

यहां देखें Video...

सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि कार तेज गति से आती है और सीधे गेट से टकराकर परिसर के अंदर जाकर रुकती है. हादसे के तुरंत बाद चालक मौके से फरार हो गया. गाड़ी में कोई अन्य व्यक्ति मौजूद था या नहीं, इसकी भी जांच की जा रही है.

यह भी पढ़ें: भुवनेश्वर में बस ने पीछे से एक ऑटो रिक्शा को मारी टक्कर, हादसे में एक व्यक्ति की मौत

Advertisement

मकान मालिक ने जब कार की जांच की तो उसमें शराब की बोतलों से भरा एक कार्टन मिला. इससे आशंका जताई जा रही है कि चालक नशे में हो सकता है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही होगी.

घटना की सूचना सुखेर थाना पुलिस को दे दी गई है. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वाहन को कब्जे में ले लिया है और नंबर के आधार पर मालिक की पहचान की प्रक्रिया शुरू कर दी है. पुलिस आसपास के अन्य कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है, ताकि चालक की पहचान कर उसे जल्द पकड़ा जा सके. गनीमत रही कि हादसे के समय घर के बाहर या गेट के पास कोई मौजूद नहीं था, वरना बड़ा नुकसान हो सकता था. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

---- समाप्त ----