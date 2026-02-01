scorecardresearch
 
रात का वक्त और भयानक आवाज... गेट तोड़कर घर के अंदर जा घुसी गाड़ी, सहम गए आसपास के लोग, Video

उदयपुर के सुखेर इलाके में देर रात एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर मकान का गेट तोड़ते हुए घर के अंदर जा घुसी. यह घटना सीसीटीवी में कैद हुई है. कार के अंदर से शराब की पेटी मिली है, जबकि चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया. पुलिस नंबर के आधार पर मालिक और ड्राइवर की तलाश में जुटी है.

रात करीब डेढ़ बजे हुआ हादसा. (Photo: Screengrab)
उदयपुर के सुखेर थाना क्षेत्र में देर रात एक तेज रफ्तार कार गेट तोड़ते हुए एक घर में जा घुसी. यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि कार किस तरह रफ्तार से जाती है और टक्कर मारकर गेट तोड़ देती है. हादसे के बाद चालक मौके पर कार छोड़कर फरार हो गया. गाड़ी के अंदर से शराब की पेटी भी बरामद हुई है.

जानकारी के अनुसार, घटना शोभागपुरा इलाके के माधव विहार की है. यहां रहने वाले अंशुल कुमावत के मकान के बाहर तड़के करीब 1:30 बजे जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी. परिवार के लोग घबराकर बाहर निकले तो देखा कि एक तेज रफ्तार कार घर का गेट तोड़ते हुए अंदर घुस गई थी. टक्कर इतनी तेज थी कि लोहे का गेट बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया.

यहां देखें Video...

सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि कार तेज गति से आती है और सीधे गेट से टकराकर परिसर के अंदर जाकर रुकती है. हादसे के तुरंत बाद चालक मौके से फरार हो गया. गाड़ी में कोई अन्य व्यक्ति मौजूद था या नहीं, इसकी भी जांच की जा रही है.

यह भी पढ़ें: भुवनेश्वर में बस ने पीछे से एक ऑटो रिक्शा को मारी टक्कर, हादसे में एक व्यक्ति की मौत

मकान मालिक ने जब कार की जांच की तो उसमें शराब की बोतलों से भरा एक कार्टन मिला. इससे आशंका जताई जा रही है कि चालक नशे में हो सकता है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही होगी.

घटना की सूचना सुखेर थाना पुलिस को दे दी गई है. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वाहन को कब्जे में ले लिया है और नंबर के आधार पर मालिक की पहचान की प्रक्रिया शुरू कर दी है. पुलिस आसपास के अन्य कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है, ताकि चालक की पहचान कर उसे जल्द पकड़ा जा सके. गनीमत रही कि हादसे के समय घर के बाहर या गेट के पास कोई मौजूद नहीं था, वरना बड़ा नुकसान हो सकता था. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

