CM का एक मैसेज और 2 घंटे में हो गया काम... संपर्क पोर्टल पर शिकायत के बाद एक्शन

राजस्थान में एक व्यक्ति ने अपने बच्चों के निवास और जाति प्रमाण पत्र को लेकर संपर्क पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई थी. जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उनसे बात की, तो इसके बाद दो घंटे के भीतर ही उनकी समस्या का समाधान हो गया.

बोदिगाम छोटा में डूंगरपुर के रहने वाले जितेंद्र सिंह ने एक हफ्ते पहले निवास और जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया था.

दरअसल राजस्थान सरकार ने पीड़ित नागरिकों को समाधान देने की पहल शुरू की है. इसी के तहत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संपर्क पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराने वाले जितेंद्र सिंह से बात की थी.

दो घंटे में बन गए प्रमाण पत्र

जब डूंगरपुर जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री कार्यालय से सूचना मिली, तो प्रशासन ने जल्द से जल्द समस्या हल करने की कोशिश की. ऐसे में महज दो घंटे में शिकायतकर्ता को निवास और जाति प्रमाण पत्र सौंप दिए गए.

डूंगरपुर जिले के कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने बताया, 'सबला तहसील के बोदिगाम छोटा निवासी जितेंद्र सिंह ने गुरुवार को संपर्क पोर्टल पर अपने बच्चों संयम और क्रिया के निवास और जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया था.'

