scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

टायर फटने से मंदिर में घुसी बेकाबू बस, आधे घंटे तक केबिन में फंसा रहा ड्राइवर, दोनों पैर फ्रैक्चर

Barmer Bus Accident Nimbdi Mata Temple: बाड़मेर के निंबड़ी में सवारियों से भरी बस टायर फटने के कारण माता के मंदिर में जा घुसी. हादसे में ड्राइवर समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं. पुलिस ने जेसीबी की मदद से फंसे हुए ड्राइवर को बाहर निकाला.

Advertisement
X
निंबड़ी माता मंदिर की दीवार तोड़ भीतर घुसी बस.(Photo:ITG)
निंबड़ी माता मंदिर की दीवार तोड़ भीतर घुसी बस.(Photo:ITG)

राजस्थान के बाड़मेर में सवारियों से भरी तेज रफ्तार बस टायर फटने से बेकाबू होकर मंदिर में जा घुसी. गनीमत रही कि उस वक्त मंदिर के मुख्य द्वार के पास कोई श्रद्धालु नहीं थे. मंदिर की दीवार से टक्कर के बाद बस के आगे का हिस्सा पूरी तरह से पिचक गया. हादसे में बस की केबिन में बैठे 4 लोग घायल हो गए. हादसा बाड़मेर जिला मुख्यालय से करीब 22 किलोमीटर दूसरी निंबड़ी में हुआ.

हादसे की जानकारी मिलते ही एसपी नरेंद्रसिंह मीना, बाड़मेर डीएसपी रमेश कुमार शर्मा समेत पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे. इस हादसे में 4 लोग गंभीर घायल हो गए. वहीं कुछ यात्रियों को भी मामूली चोटें आई है. आसपास के लोगों ने घायलों को एंबुलेंस में डालकर बाड़मेर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया.

आधे घंटे तक बस में फंसा रहा ड्राइवर

सम्बंधित ख़बरें

पुलिस ने हत्या के आरोपी को किया गिरफ्तार (Photo: Screengrab)
जज का ड्राइवर ही निकला पत्नी का कातिल, हाजीपुर में हुई हत्या का सनसनीखेज खुलासा
Bengaluru cab driver goes an extra mile to return lost phone to passenger (Representative pic)
'16 घंटे ड्राइविंग, रोज हाथ में बचते सिर्फ…', रेडिट पर बेंगलुरु के ड्राइवर की कहानी वायरल
US woman
400 मीटर के लिए टैक्सी ड्राइवर ने अमेरिकी महिला से वसूले 18000 रुपये, मुंबई पुलिस ने किया अरेस्ट
विदेश से मुंबई आई महिला से एक कैब ड्राइवर ने 400 मीटर दूरी के लिए 18 हजार रुपये वसूल लिए. (Photo: x/@ArgentinaAriano)
' मुंबई में 400 मीटर दूर छोड़ने के लिए 18 हजार', विदेशी महिला ने बताया ड्राइवर ने कैसे ठगा?
प्रेम बाईसा की समाधि पर पूजा करते साधु संत (Photo ITG)
साध्वी प्रेम बाईसा के पिता को साधु-संतों ने पहले पिलाया दूध, फिर कराया भोजन; तीन दिन से त्यागे थे अन्न-जल

हादसे के बाद घायल यात्रियों समेत बस की केबिन में फंसे 3 अन्य लोगों को तो निकाल लिया गया. लेकिन, ड्राइवर के साइड का हिस्सा पूरी तरह पिचक गया था. मौके पर पहुंची पहुंची ने जेसीबी को बुलाया. जेसीबी की मदद से बस के आगे के हिस्से को ठीक किया गया. पिचकी बस में ड्राइवर करीब आधे घंटे तक फंसा रहा. कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस और आसपास के लोगों और जेसीबी की मदद से ड्राइवर को निकालकर बाड़मेर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया. हालांकि, उसके दोनों पैर पिचके हिस्से में फंसने की वजह से फैक्चर हो चुके थे.

Advertisement

बाड़मेर से चौहटन जा रही थी बस

जानकारी के मुताबिक, सवारियों से भरी बस बाड़मेर से चौहटन की तरफ जा रही थी. बाड़मेर से करीब 22 किलोमीटर चलकर बस निंबड़ी माता धाम पहुंची ही थी. इसी दौरान बस का टायर अचानक फट गया और बस मंदिर की चारदीवारी को तोड़ते हुए मंदिर परिसर के घुस गई.

मौके और पहुंचे बाड़मेर एसपी

घटना की जानकारी मिलते ही बाड़मेर एसपी नरेंद्र सिंह मीना घटनास्थल पर पहुंचे. मीडिया से बातचीत में एसपी ने बताया, "तेज रफ्तार निजी बस मंदिर परिसर को दीवार तोड़ते हुए अंदर घुस गईं. ये माता की कृपा है कि कोई जनहानि नहीं हुईं. बस के ड्राइवर समेत 4 लोग गंभीर घायल है. इसमें बस ड्राइवर की स्थिति गंभीर है. हादसे में किसी के हताहत होने जैसी बात नहीं है. पुलिस ट्रेवल्स एजेंसी और बस के ड्राइवर पर सख्त कार्रवाई करेगी.''  

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    India US Trade Deal
    पार्लियामेंट बजट सत्र
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement