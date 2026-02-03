टायर फटने से मंदिर में घुसी बेकाबू बस, आधे घंटे तक केबिन में फंसा रहा ड्राइवर, दोनों पैर फ्रैक्चर

राजस्थान के बाड़मेर में सवारियों से भरी तेज रफ्तार बस टायर फटने से बेकाबू होकर मंदिर में जा घुसी. गनीमत रही कि उस वक्त मंदिर के मुख्य द्वार के पास कोई श्रद्धालु नहीं थे. मंदिर की दीवार से टक्कर के बाद बस के आगे का हिस्सा पूरी तरह से पिचक गया. हादसे में बस की केबिन में बैठे 4 लोग घायल हो गए. हादसा बाड़मेर जिला मुख्यालय से करीब 22 किलोमीटर दूसरी निंबड़ी में हुआ.

हादसे की जानकारी मिलते ही एसपी नरेंद्रसिंह मीना, बाड़मेर डीएसपी रमेश कुमार शर्मा समेत पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे. इस हादसे में 4 लोग गंभीर घायल हो गए. वहीं कुछ यात्रियों को भी मामूली चोटें आई है. आसपास के लोगों ने घायलों को एंबुलेंस में डालकर बाड़मेर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया.

आधे घंटे तक बस में फंसा रहा ड्राइवर

हादसे के बाद घायल यात्रियों समेत बस की केबिन में फंसे 3 अन्य लोगों को तो निकाल लिया गया. लेकिन, ड्राइवर के साइड का हिस्सा पूरी तरह पिचक गया था. मौके पर पहुंची पहुंची ने जेसीबी को बुलाया. जेसीबी की मदद से बस के आगे के हिस्से को ठीक किया गया. पिचकी बस में ड्राइवर करीब आधे घंटे तक फंसा रहा. कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस और आसपास के लोगों और जेसीबी की मदद से ड्राइवर को निकालकर बाड़मेर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया. हालांकि, उसके दोनों पैर पिचके हिस्से में फंसने की वजह से फैक्चर हो चुके थे.

बाड़मेर से चौहटन जा रही थी बस

जानकारी के मुताबिक, सवारियों से भरी बस बाड़मेर से चौहटन की तरफ जा रही थी. बाड़मेर से करीब 22 किलोमीटर चलकर बस निंबड़ी माता धाम पहुंची ही थी. इसी दौरान बस का टायर अचानक फट गया और बस मंदिर की चारदीवारी को तोड़ते हुए मंदिर परिसर के घुस गई.

मौके और पहुंचे बाड़मेर एसपी

घटना की जानकारी मिलते ही बाड़मेर एसपी नरेंद्र सिंह मीना घटनास्थल पर पहुंचे. मीडिया से बातचीत में एसपी ने बताया, "तेज रफ्तार निजी बस मंदिर परिसर को दीवार तोड़ते हुए अंदर घुस गईं. ये माता की कृपा है कि कोई जनहानि नहीं हुईं. बस के ड्राइवर समेत 4 लोग गंभीर घायल है. इसमें बस ड्राइवर की स्थिति गंभीर है. हादसे में किसी के हताहत होने जैसी बात नहीं है. पुलिस ट्रेवल्स एजेंसी और बस के ड्राइवर पर सख्त कार्रवाई करेगी.''

