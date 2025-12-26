scorecardresearch
 
बुजुर्ग महिला से ठगे एक करोड़ 25 लाख... ठगों ने 7 दिन तक रखा डिजिटल अरेस्ट, एक आरोपी पकड़ा गया

राजस्थान के अलवर में साइबर ठगों ने ईडी और सीबीआई अधिकारी बनकर बुजुर्ग महिला से सवा करोड़ रुपये ठग लिए. महिला को सात दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा गया था. इस मामले में साइबर थाना पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ लिया है. ठगी की रकम को फ्रीज कर वापस दिलाने की प्रक्रिया की जा रही है.

पुलिस ने ठगी के एक आरोपी को किया अरेस्ट. (Photo: Screengrab)
अलवर में बुजुर्ग महिला को ठगों ने सात दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा. इस दौरान करीब 1 करोड़ 25 लाख रुपये ट्रांसफर करवा लिए. साइबर ठगी के इस केस में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. इस आरोपी के बैंक अकाउंट में करीब 3.5 लाख रुपये जमा हुए थे. पुलिस का कहना है कि जल्द दो अन्य आरोपियों को भी अरेस्ट कर लिया जाएगा. उनकी पहचान हो चुकी है.

अलवर एसपी सुधीर चौधरी ने बताया कि अलवर के स्कीम नंबर एक की निवासी रीटा ने केस दर्ज कराया था. शिकायत में कहा गया था कि 15 दिसंबर की दोपहर करीब 3 बजे मोबाइल पर एक कॉल आया. कॉल करने वाले ने खुद को पुलिस का पब्लिक रिलेशन ऑफिसर बताते हुए अपना नाम संदीप बताया. इसके बाद ईडी व सीबीआई के फर्जी अधिकारी बनकर 16 से 21 दिसंबर तक फोन और वीडियो कॉल के माध्यम से महिला को धमकाया गया. डिजिटल अरेस्ट किया गया.

19 दिसंबर को ठगों ने महिला के खाते से 86 लाख 35 हजार रुपये और 20 दिसंबर को 38 लाख 70 हजार रुपये ट्रांसफर कराए. ठगों ने महिला के वॉट्सएप पर उनके नाम से फर्जी अरेस्ट वारंट भी भेजे, जिन्हें देख महिला डर गई. इसके बाद 22 दिसंबर को महिला ने पुलिस में मामला दर्ज कराया.

यह भी पढ़ें: गेस्ट हाउस बना साइबर ठगी का अड्डा, APK फाइल से लोगों को लूट रहे थे ग्रेजुएट ठग, 4 गिरफ्तार

पुलिस ने जांच-पड़ताल करते हुए ठगी गिरोह के एक आरोपी 22 वर्षीय दिलीप सिंह गुर्जर निवासी पीचूपाडा कलां जिला दौसा को अरेस्ट कर लिया. आरोपी दिलीप के बैंक खाते में 3,50,000 रुपये जमा हुए थे.

आरोपियों ने वीडियो कॉल पर महिला को मनी लांड्रिंग केस में अरेस्ट कर जेल भेजने की धमकी दी थी और कहा था कि आप घर से बाहर नहीं निकलें, न ही पड़ोसी, रिश्तेदारों से बातचीत करें.

पुलिस ने बताया कि महिला अलवर में अकेली रहती थी. उसकी दो बेटियां हैं, दोनों की शादी दिल्ली में हुई है. महिला के पति इंजीनियर थे, जिनकी मौत हो चुकी है. महिला भी वेल एजुकेटेड है. पुलिस ने कहा कि अब इस मामले में कई ऐसे सवाल हैं, जिनका जवाब तलाशा जा रहा है. इस मामले में पुलिस ने बड़ा अमाउंट फ्रीज करवा दिया है, उसको भी वापस लाने की तैयारी चल रही है.

