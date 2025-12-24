scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

गेस्ट हाउस बना साइबर ठगी का अड्डा, APK फाइल से लोगों को लूट रहे थे ग्रेजुएट ठग, 4 गिरफ्तार

धनबाद पुलिस ने साइबर ठगी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए गोविंदपुर थाना क्षेत्र के एक गेस्ट हाउस से चार ग्रेजुएट साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है. आरोपी APK फाइल भेजकर मोबाइल हैक करते थे और बैंक खातों से रकम उड़ाते थे. पुलिस ने 13 मोबाइल, एक कार और डिजिटल सबूत बरामद किए हैं.

Advertisement
X
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी.(Photo: Sithun Modak/ITG)
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी.(Photo: Sithun Modak/ITG)

धनबाद पुलिस को साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है. सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव के नेतृत्व में पुलिस ने गोविंदपुर थाना क्षेत्र के खालसा होटल के पास स्थित ‘मां शांति गेस्ट हाउस’ में छापेमारी कर चार शातिर साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है.

हैरानी की बात यह है कि पकड़े गए सभी आरोपी पढ़े-लिखे हैं और ग्रेजुएट होने के बावजूद साइबर ठगी को अपना धंधा बना चुके थे. पुलिस ने आरोपियों को गेस्ट हाउस के भीतर ठगी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा.

यह भी पढ़ें: चीन की दुल्हन ने झारखंड के दूल्हे संग की शादी, धनबाद में लिए सात फेरे, दोनों की है अनोखी प्रेम कहानी

सम्बंधित ख़बरें

NDRF ने शुरू किया रेस्क्यू ऑपरेशन (Photo: Screengrab)
धनबाद के खदानों से जहरीली गैस का रिसाव, एक की मौत, शिफ्ट किए गए 1,000 से ज्यादा लोग
धनबाद में भूमिगत आग से दहशत
भूमिगत आग से फैली खतरनाक गैस. (Photo: ITG)
धनबाद में भड़क उठी भूमिगत आग... जहरीली गैस का होने लगा रिसाव
ट्रेन पर चढ़कर युवक की धमकी और ड्रामा
Man on train
'हाई वोल्टेज तार छू लूंगा...', ट्रेन के ऊपर चढ़कर युवक का ड्रामा, रेलवे स्टेशन पर फैली दहशत

APK फाइल भेजकर करते थे ठगी

पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि यह गिरोह आम लोगों को झांसे में लेकर उनके मोबाइल पर APK फाइल भेजता था. जैसे ही कोई व्यक्ति इस फाइल को डाउनलोड करता, उसका मोबाइल फोन पूरी तरह हैक हो जाता था. इसके बाद ठग बैंक खातों तक पहुंच बना लेते थे और खाते से पैसे निकाल लेते थे. इसके अलावा यह गिरोह व्हाट्सएप अकाउंट हैक करने में भी माहिर था. इस पूरे मामले की जानकारी सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव ने बुधवार को प्रेस वार्ता में दी.

Advertisement

सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई

सिटी एसपी ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि खालसा होटल के पास एक गेस्ट हाउस में कुछ युवक संदिग्ध गतिविधियों में शामिल हैं. सूचना मिलते ही एक विशेष टीम बनाई गई और त्वरित कार्रवाई करते हुए गेस्ट हाउस में छापा मारा गया. मौके से चार युवकों को साइबर ठगी करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया.

आरोपियों की पहचान और जब्ती

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान गिरिडीह निवासी रंजीत यादव, पवन कुमार मंडल, राहुल कुमार मंडल और बिहार निवासी विपिन कुमार पासवान के रूप में हुई है. तलाशी के दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से 13 मोबाइल फोन, व्हाट्सएप चैट, पैसों के लेनदेन से जुड़े डिजिटल रिकॉर्ड और एक कार जब्त की है, जिसका इस्तेमाल ठगी के काम में किया जा रहा था.

अन्य राज्यों से भी जुड़े तार

जांच में यह भी सामने आया है कि इस गिरोह के तार अन्य राज्यों से जुड़े हैं. आरोपी विपिन कुमार पासवान के बैंक खाते के खिलाफ उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र में पहले से तीन साइबर अपराध की शिकायतें दर्ज हैं. सिटी एसपी ने आम लोगों से अपील की है कि अनजान नंबरों से आए किसी भी लिंक या APK फाइल को डाउनलोड न करें, क्योंकि यह आपके बैंक खाते को खाली करने का जाल हो सकता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement