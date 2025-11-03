scorecardresearch
 

Feedback

अजमेर: 35 हजार का इनामी बदमाश गिरफ्तार... हत्या, लूट सहित कई मामलों में था वांछित

अजमेर पुलिस ने 35 हजार के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है. आरोपी पर अलग-अलग थानों में कई मामले दर्ज थे. फिलहाल पुलिस गिरफ्तारी के बाद उससे पूछताछ कर रही है.

Advertisement
X
पुलिस गिरफ्त में बदमाश. (Photo: Screengrab)
पुलिस गिरफ्त में बदमाश. (Photo: Screengrab)

राजस्थान के अजमेर जिले से 35 हजार रुपए के इनामी कुख्यात हार्डकोर अपराधी धन सिंह उर्फ धनसा उर्फ धनुप्रताप को पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने उसके पास से दो देसी पिस्टल, 2 बारह बोर की बंदूकें, 6 जिंदा कारतूस व 3 हैण्ड ग्रेनेड बरामद किए हैं. धरपकड़ के दौरान आरोपी ने पुलिस जवानों को अपनी मोटर साइकिल से टक्कर मार कर भागने का प्रयास भी किया. लेकिन उन्हें चोटग्रस्त करने के बाद वह गिर पड़ा और खुद भी चोटग्रस्त हो गया.

जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा के अनुसार ग्राम पीपरोली निवासी धन सिंह उर्फ धनसा उर्फ धनप्रताप सिंह पर फायरिंग, हत्या के प्रयास, हथियार रखने व तस्करी करने, लूट, डकैती, मारपीट, फिरौती वसूली के लिए धमकी देने, जाली नोट चलाने जैसे करीब 50 से अधिक गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं.

यह भी पढ़ें: कोटा में बेखौफ अपराधी, खौफ में पुलिस... चाकूबाजी के आरोपियों को पकड़ने गए कांस्टेबलों पर हमला, बाइक भी लूट ले गए

सम्बंधित ख़बरें

आरोपी के खिलाफ 3 जिलों में 11 मामले दर्ज हैं. (Photo: ITG)
राजस्थान: इंटरव्यू लेकर बदमाशों को गैंग में शामिल करने वाला गैंगस्टर गिरफ्तार 
Road Accident in Rajasthan's Phalodi district claimed 18 Lives
जोधपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, खड़े ट्रक में घुसा टेंपो ट्रैवलर, 15 लोगों की मौत 
जयपुर में 9 साल की बच्ची की मौत से सनसनी. (Photo: Screengrab)
रेलिंग पर चढ़ी और फिसल गई... स्कूल की बिल्डिंग से गिरी बच्ची का CCTV आया सामने 
Alwar news
अलवर: सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत 
बच्ची जिसने स्कूल की बिल्डिंग से कूदकर दी जान. (Photo: Dev Ankur/ITG)
जयपुर: बिल्डिंग से कूदी 9 वर्षीय छात्रा, हुई मौत... स्कूल प्रशासन ने मिटाए खून के धब्बे 

मौजूदा समय में वह पुलिस थाना सराना तथा भिनाय के 3-3 एवं दूदू (जयपुर ग्रामीण) के एक मुकदमे में करीब डेढ़ वर्ष से फरार चल रहा था. धन सिंह को राज्य के टॉप 25 वांछित अपराधियों में शामिल कर उसकी गिरफ्तारी पर अजमेर पुलिस अधीक्षक ने 25 हजार रुपये और जयपुर ग्रामीण पुलिस ने 10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था.

Advertisement

आरोपी सराना पुलिस थाने में घोषित हिस्ट्रीशीटर हार्डकोर अपराधी है. पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए लगातार अपने ठिकाने बदलता रहता था. आरोपी भिनाय क्षेत्र में एक जमीनी विवाद में फायरिंग करके एक युवक को घायल करने के प्रकरण में भी फरार था. 

एसपी राणा ने बताया कि धन सिंह अपने साथियों ग्राम लोरड़ी, बिजयनगर निवासी धीरेन्द्र प्रताप उर्फ बिट्टू पुत्र प्रणपाल सिंह, ग्राम जामोला, मसूदा निवासी राहुल उर्फ भवानी सिंह, दूदू, जयपुर निवासी जितेन्द्र सिंह व सुमेर सिंह, ग्राम पीपरोली, सराना निवासी विजेन्द्र सिंह तथा सूर्य प्रताप सिंह, ग्राम सुनारिया, सराना निवासी भवानी सिंह, ग्राम टांटोटी निवासी नवल सिंह पुत्र हनुमान सिंह के साथ मिल कर वारदातें अंजाम देता था.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mokama Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Buxar Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025
    आर्थिक राशिफल
    Chapra Vidhan Sabha
    आज का राशिफल
    Gopalganj Election
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    लव राशिफल
    Mahua Chunav
    Karakat Election
    Advertisement