scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

ओडिशा में 2.25 करोड़ के इनामी 22 नक्सलियों ने किया सरेंडर, टॉप लीडर लिंगा भी शामिल

ओडिशा में नक्सलवाद के खिलाफ चल रहे अभियान को बड़ी सफलता मिली है. मलकानगिरी जिले में इनामी और कुख्यात नक्सली नेताओं समेत 22 नक्सलियों ने हथियारों के साथ पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है. इन नक्सलियों पर 2.25 करोड़ रुपए का इनाम था.

Advertisement
X
ओडिशा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है और हथियारों और बमों के साथ 22 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया.
ओडिशा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है और हथियारों और बमों के साथ 22 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया.

ओडिशा के मलकानगिरी जिले में पुलिस को नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी कामयाबी हाथ लगी है. यहां शीर्ष नक्सली नेता समेत 22 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है. इन नक्सलियों के पास से हथियार, टिफिन बम, विस्फोटक और भारी मात्रा में गोला-बारूद बरामद किया गया है.

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, सरेंडर करने वाले नक्सलियों ने कुल 9 राइफल, 14 टिफिन बम, बड़ी मात्रा में गोला-बारूद, विस्फोटक सामग्री और अन्य नक्सली सामान पुलिस को सौंपा है. यह आत्मसमर्पण मलकानगिरी जिला पुलिस कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुआ.

DG बोले- माओवादी संगठन टूटने की कगार पर

सम्बंधित ख़बरें

Odisha Thar case
7 करोड़ में खरीदीं थार, 5 करोड़ मॉडिफिकेशन पर खर्च... ओडिशा सरकार ने दिए ऑडिट के आदेश
इलाज के बाद सभी घायल डिस्चार्ज.(Photo: Representational)
पिकनिक पर जा रहीं दो बसें पलटीं, एक की मौत और 21 लोग घायल
Sambalpur Home Guard exam runway
रनवे बना एग्जाम सेंटर... 8 हजार कैंडिडेट्स ने हवाई पट्टी पर बैठकर दी परीक्षा
अब प्रशासन पर जताया भरोसा(Photo: Representational)
दीवार गिरने से तीसरी कक्षा के छात्र की मौत, ओडिशा के स्कूल में बड़ा हादसा
ओडिशा के आवासीय स्कूल में बड़ा हादसा, कंक्रीट पट्ट गिरने से कक्षा तीन के छात्र की मौत

ओडिशा पुलिस के डीजी वाईबी खुरानिया ने कहा कि नक्सली संगठन अब पूरी तरह कमजोर हो चुका है और तेजी से बिखर रहा है. उन्होंने शेष नक्सली कैडरों से अपील की कि वे हिंसा का रास्ता छोड़कर आत्मसमर्पण करें और सरकार की पुनर्वास नीति का लाभ उठाएं.

anti naxal operation

2.25 करोड़ से ज्यादा का इनाम था घोषित

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले इन 22 नक्सलियों पर कुल मिलाकर 2.25 करोड़ रुपये से ज्यादा का इनाम घोषित था. अब इन सभी को राज्य सरकार की नीति के तहत पुनर्वास, आर्थिक सहायता और मुख्यधारा में लौटने का अवसर दिया जाएगा.

Advertisement

दंडकारण्य और एओबी जोन से जुड़े थे नक्सली

इनमें से 2 नक्सली आंध्र-ओडिशा बॉर्डर (AOB) जोनल कमेटी से जुड़े थे, जबकि 20 नक्सली दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी से संबंध रखते थे. इनमें कुख्यात नक्सली नेता डीसीएम लिंगा भी शामिल है, जिस पर कई बड़े नक्सली हमलों में शामिल होने का आरोप है.

anti naxal operation

कई बड़े हमलों में रही है भूमिका

पुलिस के अनुसार, आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली जिले और आसपास के इलाकों में हुए कई बड़े नक्सली हमलों में शामिल रहे हैं. इनकी गिरफ्तारी से नक्सली नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है. इस दौरान बीएसएफ के डीआईजी विजय सिन्हा, डीआईजी केवी सिंह, एसआईडब्ल्यू के डीआईजी संजीव पांडा, एंटी नक्सल ऑपरेशन के डीआईजी अखिलेश्वर सिंह, कलेक्टर सोमेश उपाध्याय और एसपी विनोद पाटिल एच. समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    T20 World Cup 2026
    IPL
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    Advertisement