बात करते- करते गिरा और चली गई जान, कैमरे में कैद हुआ मौत का वीडियो

रीवा जिले के डोमा गांव में बिजली विभाग की जांच के दौरान मकान मालिक की अचानक मौत हो गई. अधिकारियों से बातचीत करते समय 45 वर्षीय युवक जमीन पर गिर पड़ा. अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. प्रारंभिक तौर पर मौत की वजह हार्ट अटैक बताई जा रही है.

बात करते करते हुई शख्स की मौत (Photo: ITG)
मध्यप्रदेश के रीवा जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां बातचीत के दौरान एक युवक की अचानक मौत हो गई. यह पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि युवक अधिकारियों से सामान्य बातचीत कर रहा था और कुछ ही सेकेंड में जमीन पर गिर जाता है. आसपास मौजूद लोग उसे संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक उसकी जान जा चुकी होती है.

मामला रीवा जिले के चोरहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत डोमा गांव का है. गुरुवार को बिजली विभाग की संभाग स्तरीय विजिलेंस टीम गांव में बिजली चोरी की जांच के लिए पहुंची थी. टीम के अधिकारी एक मकान में बिजली कनेक्शन और बिल से जुड़ी जानकारी को लेकर मकान मालिक राजेश चतुर्वेदी से बातचीत कर रहे थे.

बताया जा रहा है कि बातचीत के दौरान राजेश चतुर्वेदी अचानक असहज महसूस करने लगे और देखते ही देखते जमीन पर गिर पड़े. यह घटना इतनी अचानक हुई कि वहां मौजूद लोग कुछ समझ पाते, उससे पहले ही राजेश बेसुध हो चुके थे. एक व्यक्ति ने उन्हें उठाने का प्रयास किया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली.

घटना के बाद परिजन और स्थानीय लोग घबराहट में राजेश चतुर्वेदी को तुरंत इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल लेकर पहुंचे. हालांकि अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. डॉक्टरों के अनुसार, प्रारंभिक जांच में मौत की वजह हार्ट अटैक मानी जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों की पुष्टि हो सकेगी.

