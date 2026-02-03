scorecardresearch
 
MP कफ सिरप मामला: 4 महीने बाद एक और बच्चे की मौत, इलाज के दौरान तोड़ा दम

बैतूल में कफ सिरप पीने से बीमार हुए तीसरे बच्चे की भी मौत हो गई. बच्चे का पिछले चार महीने से एम्स नागपुर में इलाज चल रहा था. लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका.

कफ सिरप से हुई एक और बच्चे की मौत. (Photo: Representational )
मध्य प्रदेश के बैतूल में कफ सिरप सेवन के बाद बीमार पड़े 4 वर्षीय बच्चे की चार महीने तक चले इलाज के बाद नागपुर में मौत हो गई. जिस बच्चे की मौत हुई है उसकी पहचान हर्ष यदुवंशी के रूप में हुई है. परिजनों के अनुसार हर्ष की तबीयत कुछ माह पहले कफ सिरप लेने के बाद बिगड़ गई थी, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में नागपुर स्थित एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था. वहां लगातार उपचार चल रहा था, लेकिन रविवार रात करीब 9 बजे बच्चे ने दम तोड़ दिया.

जानकारी के अनुसार छिंदवाड़ा जिले के परासिया के डॉ. एसएस ठाकुर के यहां उपचार के दौरान दी गई खांसी की दवा पीने के बाद बच्चे की हालत अचानक खराब हुई थी. जबकि परिजन पहले से ही दवा को बच्चे की बिगड़ती सेहत का कारण बताते रहे हैं. हालांकि, मौत का वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा.

यह भी पढ़ें: कोडीन कफ सिरप केस: मास्टरमाइंड के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 34 करोड़ की संपत्ति अटैच

4 महीने से भर्ती था बच्चा

बैतूल के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मनोज हुरमाड़े ने बच्चे की मौत की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि नागपुर में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया. बच्चे के चाचा श्याम यदुवंशी ने फोन पर बताया कि हर्ष की मौत हो गई है. उसका पोस्टमार्टम नागपुर में हुआ और सोमवार की शाम को बैतूल के टीकाबर्री गांव में अंतिम संस्कार किया गया.

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के मुताबिक बच्चे का छिंदवाड़ा के परासिया के डॉ. एसएस ठाकुर के यहां पहले इलाज हुआ. उन्होंने जो सिरप लिखा था उसके पीने के बाद बच्चे की तबीयत बिगड़ गई थी. जिसके बाद बच्चे को नागपुर एम्स में भर्ती कराया गया है. बच्चा चार माह तक अस्पताल में भर्ती था. 

