कोडीन कफ सिरप केस: मास्टरमाइंड के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 34 करोड़ की संपत्ति अटैच

उत्तर प्रदेश में अवैध नशीले कफ सिरप के कारोबार को लेकर चल रही जांच के तहत पुलिस ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है. शनिवार को यूपी पुलिस ने कफ सिरप तस्करी रैकेट से जुड़े मास्टरमाइंड और उसके परिवार की 5.77 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति अटैच कर दी. इस तरह आरोपियों की अब तक करीब 34 करोड़ की संपत्ति अटैच हो चुकी है.

सोनभद्र के पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने बताया कि यह कार्रवाई वाराणसी के आदमपुर थाना क्षेत्र निवासी भोला प्रसाद जायसवाल के खिलाफ की गई है. भोला जायसवाल के खिलाफ सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज थाने में मामला दर्ज है. उसकी वाराणसी में स्थित कई संपत्तियों को अटैच किया गया है.

एसपी के मुताबिक, इनमें मडौली, भरलाई और जगदीशपुर इलाकों में स्थित सात अचल संपत्तियां शामिल हैं, जिनकी कुल कीमत 4.55 करोड़ रुपए आंकी गई है. इसके अलावा 51.16 लाख रुपए कीमत के चार वाहन भी जब्त किए गए हैं. इसके साथ ही बैंक खातों में जमा पैसे भी फ्रीज किए गए हैं.

इनमें भोला जायसवाल और उनके परिवार के सदस्यों के बैंक खातों में जमा 70,99,228 रुपए शामिल हैं. अटैच की गई कुल संपत्तियों का मूल्य 5,77,17,990 रुपए है. भोला प्रसाद जायसवाल, शुभम जायसवाल के पिता हैं, जिसे कफ सिरप तस्करी रैकेट का कथित मास्टरमाइंड माना जा रहा है.

इससे पहले 23 जनवरी को भी पुलिस ने वाराणसी में भोला जायसवाल की करीब 28.5 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की थी. उत्तर प्रदेश पुलिस कोडीन कफ सिरप की अवैध जमाखोरी और तस्करी से जुड़े एक बड़े नेटवर्क की जांच कर रही है. यह रैकेट सैकड़ों करोड़ रुपए के कारोबार से जुड़ा हो सकता है.

