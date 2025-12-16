scorecardresearch
 
सागर में दिनदहाड़े ‘मिर्ची गैंग’ का कहर... डंडे के वार से 14 लाख की सनसनीखेज लूट

मध्यप्रदेश के सागर में मोतीनगर थाना क्षेत्र के कृषि उपज मंडी के पास गल्ला व्यापारी के मुनीम से दिनदहाड़े करीब 14 लाख रुपये की लूट हुई. बदमाशों ने आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर डंडे से हमला किया और कैश से भरा बैग लेकर फरार हो गए. लोगों ने एक आरोपी को पकड़ लिया, बाकी की तलाश जारी है.

लूट के बाद गुस्साएं व्यापारियों को समझाते पुलिस अधिकारी (Photo:ITG)
लूट के बाद गुस्साएं व्यापारियों को समझाते पुलिस अधिकारी (Photo:ITG)

मध्यप्रदेश के सागर शहर में एक बार फिर अपराधियों के हौसले खुलेआम नजर आए हैं. थाना मोतीनगर क्षेत्र में स्थित कृषि उपज मंडी के पास हुई लूट की एक सनसनीखेज वारदात ने पूरे इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया. बदमाशों ने गल्ला व्यापारी के मुनीम से करीब 14 लाख रुपये की नकदी लूट ली. वारदात को अंजाम देने का तरीका इतना अचानक और खतरनाक था कि कुछ पल के लिए लोग समझ ही नहीं पाए कि आखिर हुआ क्या है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, सागर की कृषि उपज मंडी में पंकज ट्रेडर्स नाम से गल्ला दुकान संचालित करने वाले व्यापारी पंकज केशरवानी के मुनीम सुधीर दीक्षित सोमवार को बैंक से नकदी निकालकर मंडी की ओर लौट रहे थे. बताया जा रहा है कि बैंक से निकाले गए पैसों को उन्होंने एक बैग में रखा हुआ था, जिसमें करीब 14 लाख रुपये से अधिक की रकम मौजूद थी. दोपहर का समय होने के कारण सड़क पर आम दिनों की तरह आवाजाही बनी हुई थी. जैसे ही सुधीर दीक्षित मंडी से कुछ दूरी पर पहुंचे, तभी अचानक बाइक और ऑटो में सवार चार बदमाशों ने उन्हें घेर लिया. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, बदमाश पूरी तरह से तैयारी के साथ आए थे. अचानक हुए इस हमले से सुधीर दीक्षित कुछ समझ पाते, इससे पहले ही एक बदमाश ने उनकी आंखों में मिर्ची पाउडर झोंक दिया. आंखों में तेज जलन के कारण वह असहज हो गए और अपना संतुलन खो बैठे.

गिरते ही बैग छीनकर भागे बदमाश इसी दौरान दूसरे बदमाशों ने डंडे से उन पर हमला कर दिया. सिर और शरीर पर डंडे लगने से सुधीर दीक्षित सड़क पर गिर पड़े. कुछ ही सेकेंड में बदमाशों ने उनके हाथ से रुपयों से भरा बैग छीना और मौके से फरार हो गए. पूरी घटना इतनी तेजी से हुई कि आसपास मौजूद लोग कुछ देर तक सन्न रह गए. दिनदहाड़े हुई इस लूट की वारदात से कृषि उपज मंडी और आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई. लोगों में डर के साथ-साथ गुस्सा भी देखने को मिला. कई दुकानदार अपनी दुकानों से बाहर निकल आए.

एक बदमाश पकड़ा गया

कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए बदमाशों का पीछा किया. इसी दौरान एक बदमाश बाइक सहित भागने की कोशिश में गिर पड़ा, जिसे लोगों ने पकड़ लिया. गुस्साए लोगों ने मौके पर ही उस बदमाश को दबोच लिया और पुलिस को सूचना दी. कुछ देर बाद मोतीनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ से आरोपी को सुरक्षित निकालकर हिरासत में लिया. पकड़े गए बदमाश से पूछताछ की जा रही है. पुलिस का कहना है कि आरोपी से पूछताछ के आधार पर बाकी फरार बदमाशों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है. उधर, घायल मुनीम सुधीर दीक्षित को तुरंत उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया. डॉक्टरों के अनुसार, मिर्ची पाउडर के कारण उनकी आंखों में जलन और सूजन है, वहीं डंडे से किए गए हमले में शरीर पर चोटें आई हैं. फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है. अस्पताल में पुलिस ने उनसे घटना के संबंध में विस्तृत बयान दर्ज किया है.

पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे 

इस वारदात की सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे. पुलिस अधीक्षक और अन्य अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आसपास के लोगों से जानकारी जुटाई. पुलिस ने पूरे इलाके में नाकाबंदी कर दी है, ताकि फरार बदमाशों को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके. इसके साथ ही मंडी क्षेत्र और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. प्राथमिक जांच में पुलिस को शक है कि बदमाशों को पहले से इस बात की जानकारी थी कि मुनीम बैंक से बड़ी रकम निकालकर लौट रहे हैं. इसी वजह से अंदरूनी सूचना लीक होने की आशंका भी जताई जा रही है. पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि कहीं किसी ने बदमाशों को पैसों की जानकारी तो नहीं दी.

व्यापारियों में गुस्सा 

स्थानीय व्यापारियों में इस घटना को लेकर भारी आक्रोश है. उनका कहना है कि कृषि उपज मंडी जैसे व्यस्त इलाके में दिनदहाड़े इस तरह की लूट से साफ है कि अपराधियों में पुलिस का कोई डर नहीं है. व्यापारियों ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं और पुलिस से गश्त बढ़ाने की मांग की है. घटना के बाद मंडी क्षेत्र में कुछ देर के लिए कामकाज भी प्रभावित रहा. कई दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दीं. लोगों के बीच यही चर्चा होती रही कि अगर भीड़भाड़ वाले इलाके में इस तरह से लूट हो सकती है, तो आम आदमी कितना सुरक्षित है.

जल्द होगा खुलासा

पुलिस का कहना है कि पकड़े गए आरोपी से मिली जानकारी के आधार पर जल्द ही पूरे गिरोह का खुलासा किया जाएगा. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि कहीं यह गिरोह पहले भी इस तरह की वारदातों में शामिल तो नहीं रहा है. लूट की रकम की बरामदगी और फरार आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही हैं.

