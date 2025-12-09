खजुराहो के होटल में खाना खाने के बाद 3 कर्मचारियों की मौत, 5 गंभीर; पर्यटन स्थल पर कैबिनेट मीटिंग के बीच बड़ी घटना

MP News: छतरपुर जिले स्थित खजुराहो के एक होटल में खाना खाने के बाद 3 कर्मचारियों की फूड पॉइजनिंग से मौत हो गई और 5 की हालत गंभीर है. जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और फिर ग्वालियर रेफर कर दिया गया. यह घटना ऐसे समय हुई है जब राज्य के मुख्यमंत्री से लेकर पूरे मंत्री इस प्राचीन शहर में कैबिनेट बैठक कर रहे हैं.

एक अधिकारी ने बताया कि सोमवार रात खजुराहो शहर में एक स्थानीय होटल में खाना खाने के बाद आठ कर्मचारी बीमार पड़ गए और उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और फिर ग्वालियर रेफर कर दिया गया.

छतरपुर जिला अस्पताल के डॉ. रोशन द्विवेदी ने बताया कि फूड पॉइजनिंग से पीड़ित खजुराहो के आठ लोगों को सोमवार रात भर्ती कराया गया था.

सिविल सर्जन शरद चौरसिया ने बताया कि मरीजों की गंभीर हालत के कारण उन्हें इलाज के लिए ग्वालियर शिफ्ट किया गया.

जिला प्रशासन ने एक बयान में तीन मरीजों की मौत की पुष्टि की और मृतकों के परिवारों को तुरंत 20 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की.

बयान के अनुसार, मृतकों की पहचान प्रगीलाल कुशवाहा(54), गिरिजा रजक (35) और रामस्वरूप कुशवाहा (47) के रूप में हुई है. घटना सामने आने के बाद प्रशासन ने खाने के सैंपल जांच के लिए भेजे हैं.

CM की पूरी कैबिनेट खजुराहो में मौजूद

बता दें कि मुख्यमंत्री मोहन यादव अपने पूरे मंत्री-मंडल के साथ दो दिवसीय खजुराहो प्रवास पर हैं. प्रवास के दूसरे दिन मंगलवार को कन्वेंशन सेंटर खजुराहो में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक होगी. पहले दिन सोमवार को विभागों की समीक्षा बैठकें आयोजित की गईं.

मुख्यमंत्री महाराजा कन्वेंशन सेंटर में महाराजा छत्रसाल और सरदार वल्लाभाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे. इसके बाद मुख्यमंत्री छतरपुर जिले के विधानसभा क्षेत्र राजनगर के सती की मढ़िया में आयोजित महिला सम्मेलन में शामिल होंगे. CM यादव सम्मेलन में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना में प्रदेश की एक करोड़ 26 लाख से अधिक लाड़ली बहनों के खातों में लगभग 1857 करोड़ 62 लाख रुपए भेजेंगे. साथ ही विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे.

