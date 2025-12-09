scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

खजुराहो के होटल में खाना खाने के बाद 3 कर्मचारियों की मौत, 5 गंभीर; पर्यटन स्थल पर कैबिनेट मीटिंग के बीच बड़ी घटना

Khajuraho Food Poisoning Deaths: खजुराहो के बड़े होटल में यह घटना ऐसे समय में हुई है, जब राज्य कैबिनेट सोमवार से ही इस प्रसिद्ध शहर में अपनी बैठक कर रही है.

Advertisement
X
ग्वालियर के अस्पताल लाए गए घायल होटल कर्मचारी.(Photo:ITG)
ग्वालियर के अस्पताल लाए गए घायल होटल कर्मचारी.(Photo:ITG)

MP News: छतरपुर जिले स्थित खजुराहो के एक होटल में खाना खाने के बाद 3 कर्मचारियों की फूड पॉइजनिंग से मौत हो गई और 5 की हालत गंभीर है. जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और फिर ग्वालियर रेफर कर दिया गया. यह घटना ऐसे समय हुई है जब राज्य के मुख्यमंत्री से लेकर पूरे मंत्री इस प्राचीन शहर में कैबिनेट बैठक कर रहे हैं.

एक अधिकारी ने बताया कि सोमवार रात खजुराहो शहर में एक स्थानीय होटल में खाना खाने के बाद आठ कर्मचारी बीमार पड़ गए और उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और फिर ग्वालियर रेफर कर दिया गया.

छतरपुर जिला अस्पताल के डॉ. रोशन द्विवेदी ने बताया कि फूड पॉइजनिंग से पीड़ित खजुराहो के आठ लोगों को सोमवार रात भर्ती कराया गया था.

सम्बंधित ख़बरें

लड़कियों ने भीड़ पर कपड़े फाड़ने का आरोप लगाया है. (Photo: ITG)
नशे में धुत लड़कियों ने बॉयफ्रेंड संग बाइक सवार को मारी टक्कर, भीड़ ने गिराकर पीटा, Video वायरल 
Javari Mandir
खजुराहो के जावरी मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति का शीश कैसे टूटा, सच क्या है? 
वकील विनीत जिंदल ने सीजेआई को पत्र लिखते हुए बयान वापस लेने की मांग की है.
खजुराहो में भगवान विष्णु की मूर्ति पर CJI गवई की टिप्पणी से विवाद, वकीलों ने लिखा खुला पत्र 
supreme court
'जाओ, भगवान से स्वयं कुछ करने के लिए कहो...', SC ने खारिज की याचिका 
Bhopal Metro Inauguration Date
21 दिसंबर से चलेगी भोपाल मेट्रो, CM मोहन यादव ने खजुराहो से किया ऐलान  

सिविल सर्जन शरद चौरसिया ने बताया कि मरीजों की गंभीर हालत के कारण उन्हें इलाज के लिए ग्वालियर शिफ्ट किया गया.

जिला प्रशासन ने एक बयान में तीन मरीजों की मौत की पुष्टि की और मृतकों के परिवारों को तुरंत 20 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की.

बयान के अनुसार, मृतकों की पहचान प्रगीलाल कुशवाहा(54), गिरिजा रजक (35) और रामस्वरूप कुशवाहा (47) के रूप में हुई है. घटना सामने आने के बाद प्रशासन ने खाने के सैंपल जांच के लिए भेजे हैं.

Advertisement

CM की पूरी कैबिनेट खजुराहो में मौजूद

बता दें कि मुख्यमंत्री मोहन यादव अपने पूरे मंत्री-मंडल के साथ दो दिवसीय खजुराहो प्रवास पर हैं. प्रवास के दूसरे दिन मंगलवार को कन्वेंशन सेंटर खजुराहो में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक होगी. पहले दिन सोमवार को विभागों की समीक्षा बैठकें आयोजित की गईं. 

मुख्यमंत्री महाराजा कन्वेंशन सेंटर में महाराजा छत्रसाल और सरदार वल्लाभाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे. इसके बाद मुख्यमंत्री  छतरपुर जिले के विधानसभा क्षेत्र राजनगर के सती की मढ़िया में आयोजित महिला सम्मेलन में शामिल होंगे. CM यादव सम्मेलन में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना में प्रदेश की एक करोड़ 26 लाख से अधिक लाड़ली बहनों के खातों में लगभग 1857 करोड़ 62 लाख रुपए भेजेंगे. साथ ही विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IPL
    आर्थिक राशिफल
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement