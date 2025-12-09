scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

कराची की महिला इंदौर हाईकोर्ट पहुंची, पाकिस्तानी पति के डिपोर्ट और दूसरी शादी रोकने की मांग, जानें पूरा मामला

पाकिस्तान के कराची की रहने वाली निकिता ने इंदौर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपने पति विक्की नागदेव को पाकिस्तान डिपोर्ट करने और उसकी दूसरी शादी रोकने की मांग की है. निकिता का आरोप है कि विक्की पाकिस्तान का नागरिक है और वीजा खत्म होने के बाद भी भारत में अवैध रूप से रह रहा है. हाईकोर्ट ने सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

Advertisement
X
कराची की महिला पति के खिलाफ इंदौर हाईकोर्ट पहुंची (Photo: Dharmendra Kumar Sharma/ITG)
कराची की महिला पति के खिलाफ इंदौर हाईकोर्ट पहुंची (Photo: Dharmendra Kumar Sharma/ITG)

इंदौर में पाकिस्तान के कराची की रहने वाली एक महिला निकिता ने अपने पति विक्की नागदेव के खिलाफ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में याचिका दायर की है. निकिता का आरोप है कि उसका पति पाकिस्तान का नागरिक है और वीजा खत्म होने के बाद भी इंदौर में अवैध रूप से रह रहा है. साथ ही वह उससे तलाक लिए बिना दूसरी शादी की तैयारी कर रहा है.

निकिता और विक्की की शादी वर्ष 2020 में हुई थी. निकिता का कहना है कि कोरोना महामारी के दौरान विक्की उसे कोविड का बहाना बनाकर अटारी बॉर्डर पर छोड़कर वापस भारत आ गया और फिर कभी नहीं बुलाया. उसने कई बार बातचीत की कोशिश की, लेकिन विक्की और उसके परिवार ने कोई जवाब नहीं दिया. निकिता के वकील दिनेश रावत के अनुसार, सामाजिक कोर्ट में भी मामला ले जाया गया, लेकिन समाधान नहीं निकला. इसके बाद निकिता ने सामाजिक कार्यकर्ता किशोर कोटवानी के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की.

हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में याचिका दायर

सम्बंधित ख़बरें

पहली पत्नी और आरोपी कांस्टेबल की फोटो. (Photo: Himanshu Sharma/ITG)
पहली पत्नी को देखते ही नई दुल्हन संग बाथरूम में घुसा कांस्टेबल, फिर... 
dead body found in blue drum
अलवर में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर किया पति का मर्डर, नीले ड्रम में डाली लाश, हैरान कर देगी कहानी 
South Korea martial law
नहीं चला आपातकाल का दांव, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव पेश 
Jagdeep Dhankar
उपराष्ट्रपति के खिलाफ विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव 
मुंबई पुलिस
मुंबई: IPS अफसर के पति के खिलाफ आर्थिक अपराध शाखा ने दर्ज किया केस, पहले भी हो चुकी है कार्रवाई 

हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, विदेश मंत्रालय और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कोर्ट ने विक्की की दूसरी शादी पर अंतरिम रोक लगाते हुए कहा कि वह कोर्ट की अनुमति के बिना विवाह नहीं कर सकता. उधर, विक्की नागदेव ने भी मीडिया के सामने अपना पक्ष रखा. उसका कहना है कि कोरोना काल में निकिता को पाकिस्तान भेजा गया था और बाद में कई बार बुलाया भी गया, लेकिन उसने पांच वर्षों तक कोई संबंध नहीं रखा.

Advertisement

पति पर लगाा अवैध तरीके से भारत में रहने का आरोप

वहीं, विक्की का दावा है कि वह इंदौर में लॉन्ग टर्म वीजा पर रह रहा है और पुलिस ने उसके सभी दस्तावेज सही पाए हैं. साथ ही उसने बताया कि सिंधी समाज पंचायत में तलाक का मामला भी लंबित है. विक्की ने कहा कि हाईकोर्ट जो भी फैसला देगा, वह उसे स्वीकार करेगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IPL
    आर्थिक राशिफल
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement