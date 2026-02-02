scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

इंदौर: लड़की ने बुक की रैपिडो बाइक, रास्ते में ले जाकर कर दिया दुष्कर्म

इंदौर के रावजी बाजार थाना क्षेत्र में सनसनीखेज घटना घटी, जहां एक रैपिडो बाइक चालक ने नाबालिग लड़की को हवस का शिकार बनाया. पीड़िता ने राजवाड़ा खरीदारी के लिए बाइक बुक की थी. आरोपी ने सस्ते कपड़ों का झांसा देकर उसे परदेसीपुरा स्थित अपने कमरे में ले जाकर जबरदस्ती दुष्कर्म किया. घटना के बाद पीड़िता ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने दुष्कर्म और POCSO एक्ट के तहत मामला दर्ज किया. रैपिडो ऐप से आरोपी की जानकारी और राजवाड़ा से परदेसीपुरा रूट के CCTV फुटेज की जांच जारी है.

Advertisement
X

मध्य प्रदेश के इंदौर के रावजी बाजार थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक रैपिडो बाइक चालक ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है. खरीदारी के लिए राजवाड़ा जाने के लिए बुक की गई बाइक के चालक ने एक नाबालिग लड़की को अपनी हवस का शिकार बनाया. 

दरअसल पीड़ित नाबालिग ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि उसने मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से राजवाड़ा जाने के लिए रैपिडो बाइक बुक की थी. आरोपी चालक उसे राजवाड़ा तो ले गया, लेकिन वहां उसने पीड़िता को अपनी बातों में फंसाया. आरोपी ने लड़की को झांसा दिया कि वह उसे बेहद सस्ते दामों में अच्छे कपड़े दिला देगा. 

सस्ते कपड़ों का दिया था लालच
सस्ते कपड़ों के लालच में आरोपी नाबालिग को राजवाड़ा से परदेसीपुरा स्थित अपने कमरे पर ले गया, जहां उसने नाबालिग के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. घटना के बाद बदहवास पीड़िता ने रावजी बाजार थाने पहुंचकर आपबीती सुनाई.

सम्बंधित ख़बरें

(Photo: Representational)
वर्जिन लड़की से संबंध बनाने से नपुंसकता ठीक होने का दावा... 25 लाख में होता था सौदा, 2 गिरफ्तार
reckless driving of thar car causes havoc in indore at night
CCTV: तेज रफ्तार थार ने जमकर मचाया उत्पात, लोगों ने ड्राइवर को धुना
woman shadow
इंदौर में एकतरफा प्यार में युवती के न्यूड फोटो रिश्तेदारों को भेजे, क्राइम पेट्रोल देखकर आया आइडिया
इंदौर के 'डांसिंग कॉप' पर गिरी गाज
मध्य प्रदेश के शहरी विकास मंत्री का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
'पिता PWD मंत्री और बच्चों को ठेकेदार दिला रहा कपड़े', कैलाश का नया बयान

पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल अज्ञात चालक के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है. फिलहाल, रावजी बाजार पुलिस रैपिडो ऐप से आरोपी की जानकारी जुटा रही है. साथ ही, राजवाड़ा से परदेसीपुरा तक के रूट के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि आरोपी की पहचान कर उसे जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजा जा सके.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement