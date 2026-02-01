सीमेंट और केमिकल से तैयार हो रहा था नकली जीरा... ब्रांडेड पैकेट्स में भरकर बाजार में करते थे सप्लाई

ग्वालियर में मिलावटखोरी का चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां नकली जीरा बनाने और उसे ब्रांडेड पैकेट्स में भरकर बाजार में सप्लाई करने का खेल चल रहा था. पुलिस और खाद्य विभाग की कार्रवाई में ट्रांसपोर्ट नगर स्थित एक कोल्ड स्टोरेज से 46 बोरियां बरामद की गई हैं. शुरुआती जांच में सामने आया है कि सौंफ जैसे बीजों पर सीमेंट और केमिकल की परत चढ़ाई जाती थी. उन्हें जीरे जैसा रूप दिया जाता था, ताकि लोग असली-नकली में फर्क न कर सकें.

मामला बहोड़ापुर थाना क्षेत्र का है. पुलिस को सूचना मिली थी कि इलाके के एक कोल्ड स्टोरेज में बड़े पैमाने पर मिलावटी मसाला तैयार कर बाजार में खपाया जा रहा है. सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मौके पर छापा मारा.

इस दौरान गोदाम में बड़ी मात्रा में भरी बोरियां मिलीं, जिनमें रखे दानों का रंग और बनावट संदिग्ध लगी. जब बोरियों की जांच की गई तो पता चला कि यह असली जीरा नहीं, बल्कि मिलावटी माल है, जिसे कृत्रिम तरीके से तैयार किया गया है.

अधिकारियों के अनुसार, सौंफ या अन्य सस्ते बीजों को आधार बनाकर उन पर सीमेंट और केमिकल का मिश्रण लगाया जाता था. इससे दानों का रंग और बनावट जीरे जैसी दिखने लगती थी.

इन्हें सुखाकर पैकिंग के लिए भेज दिया जाता था. चौंकाने वाली बात यह है कि इस नकली जीरे को नामी कंपनियों जैसे दिखने वाले ब्रांडेड पैकेट्स में भरकर बाजार में सप्लाई किया जा रहा था. पैकेजिंग इतनी मिलती-जुलती थी कि सामान्य ग्राहक के लिए पहचान करना मुश्किल हो जाता.

पुलिस को मौके से पैकिंग से जुड़ा सामान, खाली ब्रांडेड पैकेट्स और सीलिंग मशीन भी मिली है, यानी पैकिंग का काम भी किया जा रहा था. बरामद 46 बोरियों को जब्त कर सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए हैं. खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम भी अब मामले की विस्तृत जांच में जुट गई है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह मिलावटी माल कितने समय से बाजार में सप्लाई हो रहा था और किन-किन इलाकों में भेजा गया.

इस पूरे मामले में कोल्ड स्टोरेज के मैनेजर समेत तीन लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. पुलिस ने खाद्य सुरक्षा से जुड़े कानूनों के अलावा कॉपीराइट एक्ट के तहत भी कार्रवाई की है, क्योंकि ब्रांडेड कंपनियों के नाम और पैकेजिंग की नकल कर माल बेचा जा रहा था. आरोपियों से पूछताछ में सप्लाई चैन और जुड़े अन्य लोगों के नाम भी सामने आ सकते हैं.

ASP ग्वालियर जयराज कुबेर का कहना है कि नकली खाद्य पदार्थ बेचने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी. विशेषज्ञों का कहना है कि सीमेंट और केमिकल जैसे पदार्थों की मिलावट शरीर के लिए बेहद खतरनाक हो सकती है. बीमारियां, एलर्जी और गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं.

