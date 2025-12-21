जयपुर में सेहत से खिलवाड़ का कारखाना बेनकाब! नामी ब्रांड के नाम पर नकली घी फैक्ट्री का भंडाफोड़, 7500 लीटर जहर जब्त

जयपुर में आम लोगों की सेहत से खुलेआम खिलवाड़ करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ है. पुलिस की स्पेशल टीम और खोराबीसल थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए नकली घी बनाने वाली एक फैक्ट्री पर छापा मारा. इस कार्रवाई में करीब 7500 लीटर नकली घी बरामद किया गया है.

पुलिस ने मौके से चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जांच में सामने आया है कि आरोपी नामी कंपनियों के नाम पर नकली घी तैयार कर बाजार में सप्लाई कर रहे थे. यह घी देखने में असली जैसा लगता था, जिससे आम उपभोक्ता आसानी से धोखा खा जाता था.

वनस्पति तेल और केमिकल से तैयार हो रहा था नकली घी

पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी वनस्पति और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल को गर्म कर उसमें केमिकल एसेंस मिलाते थे. इसी मिश्रण से नकली घी तैयार किया जाता था. इसके बाद इस घी को सरस, लोट्स, अमूल, कृष्णा और महान जैसी नामी कंपनियों के लेबल लगाकर पैक किया जाता था.

इस तरह तैयार किया गया नकली घी बाजार में सप्लाई किया जाता था, ताकि लोगों को यह लगे कि वे असली ब्रांड का घी खरीद रहे हैं. इस अवैध धंधे से न सिर्फ कंपनियों की साख को नुकसान पहुंचाया जा रहा था, बल्कि लोगों की सेहत पर भी गंभीर खतरा पैदा किया जा रहा था.

फैक्ट्री से भारी मात्रा में सामान बरामद

खोराबीसल थानाधिकारी सुरेन्द्र सिंह ने बताया कि सरना डूंगर क्षेत्र के बालाजी विहार-ए, मंशारामपुरा स्थित फैक्ट्री एरिया में यह अवैध यूनिट संचालित हो रही थी. छापेमारी के दौरान फैक्ट्री से विभिन्न ब्रांड्स के घी के पीपे, डिब्बों के कार्टन और पैकेजिंग रैपर बरामद किए गए.

इसके अलावा प्लास्टिक पैकिंग रोल, एगमार्क की नकली सील, सीलिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक कांटा और नकली घी बनाने की मशीनें भी जब्त की गईं. मौके से करीब 10 पीपे कच्चा माल और लगभग 6 हजार रैपर बरामद किए गए.

रोजाना 2000 लीटर नकली घी की सप्लाई

पुलिस के अनुसार, आरोपी 15 किलो, 1 किलो और 500 ग्राम के डिब्बों में नकली घी पैक करते थे. पुलिस से बचने के लिए फैक्ट्री के अंदर ही वाहन खड़े कर शटर बंद करके उत्पादन किया जाता था. वेस्टेज रैपर और अन्य सामान को भट्टी में जला दिया जाता था.

पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया कि वे रोजाना करीब 2 हजार लीटर नकली घी तैयार कर सीधे दुकानदारों तक सप्लाई करते थे. पुलिस ने राजेंद्र कुमार, अनिल जोशी, भूपेंद्र उर्फ रूपेंद्र शर्मा और जगदीश शर्मा को गिरफ्तार किया है. गिरोह का मुख्य आरोपी वीरेन्द्र शर्मा फरार है, जिसकी तलाश जारी है. जयपुर सरस डेयरी के सहायक प्रबंधक हिमांशु बैरवा की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.

