'भगवान शंकर की पत्नी का नाम बता?', जवाब न देने पर भिक्षुकों को मारे चांटे, भिंड में 'मॉब लिंचिंग' की कोशिश

MP के भिंड से मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां भिक्षा मांग रहे दो साधुओं को कुछ लोगों ने सिर्फ इस शक में बेरहमी से पीट दिया कि वे“हिंदू नहीं हैं. इस पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया है.

दरअसल, दोनों साधु बाईपास रोड इलाके में भिक्षा मांग रहे थे. इसी दौरान कुछ स्थानीय लोगों को उन पर शक हुआ. शक के आधार पर लोगों ने साधुओं को रोक लिया और उनसे धार्मिक सवाल-जवाब शुरू कर दिए. पहले महाभारत के पात्रों के बारे में पूछा गया, लेकिन साधु जवाब नहीं दे सके. इसके बाद उनसे रामायण की चौपाई सुनाने को कहा गया, इसमें भी वे असफल रहे.

जब लोगों ने भगवान शंकर की पत्नी और लक्ष्मण की पत्नी का नाम पूछा, तो दोनों साधु इसका भी जवाब नहीं दे पाए. इससे भीड़ का शक और गहरा हो गया. इसके बाद साधुओं के बैग की तलाशी ली गई, जिसमें कथित तौर पर उर्दू या अरबी भाषा में लिखे कुछ दस्तावेज मिलने का दावा किया गया.

इसके बाद भीड़ बेकाबू हो गई और दोनों साधुओं के साथ जमकर मारपीट की गई. मारपीट के दौरान किसी ने वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. देखें VIDEO:-

हैरानी की बात यह है कि इतनी गंभीर घटना के बावजूद अब तक पुलिस थाने में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है. पुलिस का कहना है कि यह वीडियो तकरीबन डेढ़ महीने पुराना है. इस मामले में कोई शिकायत नहीं है लेकिन वीडियो के आधार पर मामले की जांच की जा रही है जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी.

यह घटना कानून व्यवस्था, धार्मिक सहिष्णुता और भीड़ के न्याय पर कई गंभीर सवाल खड़े कर रही है.

