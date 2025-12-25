Winter Hacks: महंगे स्वेटर और कोट पर उठ आए हैं रोएं... ये धांसू ट्रिक कपड़ों को देगी नई चमक

sweater Lint: सर्दियों में हर किसी को एक समस्या का सबसे ज्यादा सामना करना पड़ता है और वो है स्वेटर पर रोएं निकलना. रोएं (Bobbins/Lint) महंगे से महंगे और नए स्वेटर पर आ जाएं तो वह पुराना और खराब दिखने लगता है. इस खबर में हम आपको इन्हें हटाने के कुछ आसान घरेलू तरीके बता रहे हैं.

क्यों उठते हैं गर्म कपड़ों पर रोएं

गर्म कपड़ों पर रोएं उठने का मुख्य कारण घर्षण यानी friction) है जो कपड़ों के रेशों (fibers) को कमजोर और ढीला कर देता है जिससे वो टूटकर छोटे-छोटे बॉल्स के रूप में सतह पर जमा हो जाते हैं. इसके अलावा गलत तरीके से गर्म कपड़ों की धुलाई और खराब क्वालिटी के ऊन का इस्तेमाल भी रोएं उठने का कारण है.

रोएं हटाने के 5 जादुई देसी तरीके

अगर आप भी अपने कपड़ों को एक दम नया जैसा दिखाना चाहते हैं तो यहां हम आपको कुछ आसान तरीके बता रहे हैं.

शेविंग रेजर का इस्तेमाल

एक पुराने या साधारण रेजर को स्वेटर पर बहुत हल्के हाथों से चलाएं. ध्यान रहे कि दबाव ज्यादा न हो, वरना स्वेटर कट सकता है. यह रोएं हटाने का सबसे सटीक तरीका है.

नई कंघी (बारीक दांतों वाली)

बारीक दांतों वाली कंघी को रोएं वाली जगह पर धीरे-धीरे रगड़ें. इससे रोएं कंघी में फंसकर बाहर निकल आएंगे.

प्यूमिस स्टोन (झांवा पत्थर)

पैर साफ करने वाले झांवा पत्थर का इस्तेमाल भी रोएं हटाने के लिए किया जा सकता है. इसे स्वेटर की सतह पर हल्के से फेरें, यह ऊन के अतिरिक्त रेशों को आसानी से खींच लेता है.

सैंडपेपर (रेगमाल)

हल्के ग्रेड वाले सैंडपेपर को रोएं वाली जगह पर रगड़ने से छोटे-छोटे रोएं तुरंत साफ हो जाते हैं. लेकिन इसे नाजुक ऊन पर इस्तेमाल न करें.

नए स्वेटर को रोओं से कैसे बचाएं?

स्वेटर को हमेशा उल्टा करके ही धोना चाहिए ताकि बाहरी सतह की रगड़ कम हो.

वाशिंग मशीन के बजाय हल्के हाथों से ऊनी कपड़ों को धोना बेहतर रहता है.

हमेशा ऊनी कपड़ों के लिए बने खास माइल्ड लिक्विड डिटर्जेंट का ही उपयोग करें.

कभी भी ऊनी कपड़ों पर सख्त ब्रश का इस्तेमाल न करें.

