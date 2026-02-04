scorecardresearch
 
World Cancer Day: किस तरह का पेट दर्द कैंसर का संकेत होता है? छह सर्वाइवर ने बताए अपने लक्षण

ज्यादातर पेट के कैंसर तब तक कोई लक्षण नहीं दिखाते जब तक वो ज्यादा बढ़ नहीं जाता. पेट के कैंसर के लक्षण अपच और एसिड रिफ्लक्स जैसे हो सकते हैं. इसलिए जब भी कोई भी लक्षण दो या तीन हफ्ते से ज्यादा समय तक रहे तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए.

कब पेट दर्द कैंसर का संकेत हो सकता है (Photo: ITG)
कब पेट दर्द कैंसर का संकेत हो सकता है (Photo: ITG)

पेट में दर्द, सीने में जलन और थकान कभी-कभी पेट के कैंसर के लक्षण हो सकते हैं. लेकिन ऐसा ज्यादा खाने, एसिड रिफ्लक्स या नींद न आने की वजह से भी हो सकता है तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको दर्द किस वजह से हो रहा है और आपको कब डॉक्टर को दिखाना है.

अमेरिका के ह्यूस्टन एमडी एंडरसन कैंसर सेंटर में प्रमुख सर्जन और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर के स्पेशलिस्ट पॉल मैन्सफील्ड कहते हैं. 'वास्तव में ज्यादातर पेट के कैंसर तब तक कोई लक्षण नहीं दिखाते जब तक वो ज्यादा बढ़ नहीं जाते और वो अपच या रिफ्लक्स जैसे लग सकते हैं  इसलिए, पेट के कैंसर के लक्षणों को नजरअंदाज करना आसान है. यह सोचकर कि ज्यादा खा लिया है या गलत खाना खा लिया है या वजन बढ़ गया है. हालांकि शरीर में कुछ भी जो बदलता है और बना रहता है उसे आमतौर पर चेक करवाना चाहिए. खासकर अगर यह दो या तीन हफ्ते से ज्यादा समय तक रहे.'

उन्होंने कहा कि यहां हम हमारे छह मरीजों के शब्दों में बता रहे हैं कि उन्हें कैसे पता चला कि उन्हें पेट का कैंसर है.

इन दोनों मरीजों को हुआ पेट में दर्द

न्यूयॉर्क की एक हाउसवाइफ जेनिन सोमा सिर्फ 28 साल की थीं जब उन्हें शुरुआती स्टेज के पेट के कैंसर का पता चला .वो कहती हैं. 'मेरे पेट के बीच में जलन वाला, चुभने वाला दर्द शुरू हो गया था.  मैं अपने डॉक्टर के पास गई. लेकिन उन्होंने इसे एसिड रिफ्लक्स बताकर नजरअंदाज कर दिया और एक एंटासिड लिख दिया.'

जॉर्जिया की साइकियाट्रिक नर्स प्रैक्टिशनर एरिका हंकिन जो 35 साल की थीं जब उन्हें स्टेज 1 पेट के कैंसर का पता चला था. वो कहती हैं. 'मुझे पेट में कुछ बहुत अजीब दर्द हो रहा था जो मेरे सीने तक फैल रहा था. मुझे लगा कि यह दिल से जुड़ा है लेकिन स्ट्रेस टेस्ट और EKG में कुछ नहीं मिला.'

सीने में जलन और अपच
नेवाडा के एक आर्किटेक्ट क्रेग गैलाटी जो 62 साल के थे जब उन्हें स्टेज 3 पेट के कैंसर का पता चला था. उन्होंने बताया, लगभग कुछ भी खाने के बाद मुझे बहुत ज्यादा सीने में जलन होने लगती थी. यह सच में हैरान करने वाला था क्योंकि मुझे आमतौर पर सीने में जलन नहीं होती. कभी-कभी जब मैं बहुत ज्यादा या बहुत जल्दी खाता था तो मुझे बहुत अजीब हिचकी भी आती थी. बाद में पता चला कि मेरे पेट के ऊपरी हिस्से में फ्लैप के ठीक पास एक गोल्फ-बॉल के आकार का ट्यूमर था.

थकान
54 साल की उम्र में फ्लोरिडा की रिटायर्ड आर्ट गैलरी डायरेक्टर सिल्विया को इस बीमार का पता चला था. उन्होंने अपना अनुभव शेयर करते हुए कहा, 'जब मुझे इस बीमारी का पता चला उससे ठीक पहले मैं बहुत ज्यादा तनाव में थी. इसलिए मैंने अपनी थकान, सांस फूलने और चक्कर आने की वजह उसी को माना. लेकिन जब मैं ईस्टर संडे को ब्रंच के लिए एक रेस्टोरेंट में गई और बेहोश हो गई तो मुझे पता चला कि कुछ गड़बड़ है. बाद में पता चला कि यह एक ट्यूमर था जिससे बहुत ज्यादा खून बह रहा था.'

कैनसस के एक रैंचर और रियल एस्टेट एजेंट राल्फ लिल्जा को जब स्टेज IV पेट के कैंसर का पता चला तब वो 57 साल के थे. वो कहते हैं, 'थकान ही वो चीज थी जिसने आखिरकार मुझे डॉक्टर के पास जाने पर मजबूर किया. मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि मैं मुश्किल से सीढ़ियां चढ़ पाता था. मेरे लोकल डॉक्टर ने पाया कि ट्यूमर से खून बहने के कारण मुझे एनीमिया हो गया था. जब उन्होंने मुझे ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना शुरू किया तो मुझे बेहतर महसूस हुआ.'

पेट के कैंसर के इन खतरनाक लक्षणों पर ध्यान दें
पेट के कैंसर के अन्य लक्षणों में बिना वजह वजन कम होना, जल्दी पेट भर जाना और भूख न लगना शामिल हैं. लेकिन अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण महसूस होता है तो तुरंत डॉक्टर से मिलें.

खून की उल्टी: थोड़ी सी भी मात्रा बहुत ज्यादा मानी जाती है.
खून वाला मल: इसे अक्सर काला या टार जैसा दिखने वाला और स्टील या धातु जैसी गंध वाला बताया जाता है.
पेट में तेज दर्द: 1 से 10 के पैमाने पर जिसे आप 8, 9 या उससे ज्यादा रैंक देंगे तो उसे गंभीर माना जाता है.

मैनफील्ड बताते हैं. 'उल्टी भी रुकावट या ब्लॉकेज का संकेत हो सकती है जो आमतौर पर एडवांस बीमारी से जुड़ी होती है इसलिए अगर आप कुछ भी पचा नहीं पा रहे हैं या आपको उल्टी होती है और आप कुछ ऐसा देखते हैं जो आपने तीन दिन पहले खाया था तो तुरंत इमरजेंसी रूम में जाएं.'

पेट के कैंसर के आम लक्षण

ब्रिटेन की कैंसर रिसर्च के लिए काम करने वाली संस्था कैंसर रिसर्च यूके ने अपनी रिपोर्ट में पेट के कैंसर के कुछ आम लक्षण बताए हैं. 

1-खाना निगलने में दिक्कत (डिस्फेजिया)

2-बिना किसी वजह के वजन कम होना

3-पेट में दर्द

4-अपच (डिस्पेप्सिया) जो ठीक न हो

5-थोड़ा खाने के बाद भी पेट भरा हुआ महसूस होना

6-भूख न लगना

7-बीमार महसूस करना या उल्टी होना

8- डार्क स्टूल (मल)

9-लाल रक्त कोशिकाओं के कम लेवल (एनीमिया) के कारण थकान

10-कुछ लोगों में एनीमिया के कोई लक्षण नहीं हो सकते हैं. आपका किसी और चीज के लिए ब्लड टेस्ट हो सकता है जिसमें इसका पता चल सकता है.

वहीं, अमेरिकन ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट अपनी वेबसाइट में बताता है कि पेट का कैंसर जिसे गैस्ट्रिक कैंसर भी कहा जाता है, सीधे पेट की अंदरूनी परत को प्रभावित करता है. यहां उन्होंने बताया कि कब पेट का दर्द कैंसर का दर्द हो सकता है.

पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द जो खाने के बाद बढ़ सकता है
लगातार मतली और उल्टी, खासकर खाने के बाद
खाना खाते समय जल्दी पेट भर जाना (जल्दी पेट भरने का एहसास)
कुछ हफ्तों या महीनों में बिना किसी वजह के वजन कम होना
भूख न लगना और कुछ खास खाने की चीजों से नफरत होना

कुल मिलाकर सामान्य पेट दर्द आमतौर पर कुछ समय के लिए होता है जिसमें तेज दर्द या ऐंठन होती है जो अक्सर खाने, तनाव या हल्के इन्फेक्शन की वजह से होती है और यह अपने आप या थोड़ी देखभाल से ठीक हो जाता है. इसके उलट पेट के कैंसर का दर्द आम तौर पर पेट के ऊपरी हिस्से में लगातार होता है, इस दौरान जलन होती है जो समय के साथ बढ़ती जाती है. 

जल्दी पता लगाने का तरीका अपने शरीर की सुनना
मैनफील्ड अपने क्लिनिक में जिन ज्यादातर मरीजों को देखते हैं, उनमें पेट के कैंसर के कोई लक्षण नहीं होते हैं. ऐसा इसलिए है क्योंकि वो आमतौर पर CDH1 जेनेटिक म्यूटेशन होने का पता चलने के बाद पेट की सर्जरी के लिए ही उनके पास आते हैं. 

लेकिन जल्दी पता लगाने का तरीका सिर्फ अपने शरीर की सुनना है. वो कहते हैं. कुछ लोगों में लक्षण दिखते हैं और वे उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं. दूसरे लोग अपने शरीर को लेकर बहुत जागरुक होते हैं और परेशानी के पहले संकेत मिलते ही तुरंत मदद लेते हैं. इंग्लैंड में हुई एक स्टडी से पता चला है कि सिर्फ जिज्ञासु होने और पहली बार लक्षण दिखने पर एंडोस्कोपिक जांच कर लेने से शुरुआती स्टेज में गैस्ट्रिक कैंसर का पता चलने की संभावना बढ़ जाती है.

