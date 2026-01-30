कोई जाना-पहचाना बार-बार सपने में क्यों आता है? साइंस बताती है ये वजह

कभी-कभी हम सपनों में किसी पुराने दोस्त, एक्स या ऑफिस सहयोगी को देखते हैं और सोचने लगते हैं, क्या वो हमें याद कर रहे हैं? मेडिकल साइंस कहती है, ऐसा बिल्कुल नहीं. लेकिन कई लोग इस बात को भी नहीं नकारते कि यदि कोई सपने में दिख रहा है तो वो आपको याद कर रहा है. दरअसल, मेडिकल साइंस इसे ‘मेमोरी प्रोसेसिंग’ और ‘इमोशनल प्रोसेसिंग’ से जोड़कर समझाती है. लेकिन ऐसे सपनों का असली मतलब क्या होता है, इस बारे में डॉक्टर्स क्या कहते हैं, ये भी जान लीजिए.

किसी को सपने में देखने का क्या मतलब है?

Metro.co.uk के अनुसार, मेडिकल साइंस कहती है, ये कोई टेलीपैथी नहीं, बल्कि दिमाग का 'मेमोरी सॉर्टिंग' प्रोसेस है. रैपिड आई मूवमेंट (आंख बंद होना लेकिन दिमाग एक्टिव रहना) के दौरान दिमाग दिनभर के मेमोरीज और दबी हुई फीलिंग्स को सॉर्ट करता है यानी दिमाग पुरानी यादों को छानता-बीनता है, तनाव वाली फाइलों को क्लीन करता है ताकि सुबह फ्रेश महसूस हो.

रिपोर्ट के मुताबिक, REM नींद में ब्रेन दिनभर जमा अनुभवों, इमोशंस और यादों को साफ-सुथरा रखने के लिए सॉर्ट करता है, जैसे कंप्यूटर फाइलें ऑर्गनाइज करता है. महत्वपूर्ण लोग ही हाईलाइट होते हैं और बाकी फाइलों को डिलीट कर देता है. यही वजह है कि सपनों में वही लोग दिखते हैं जिनसे हमारा इमोशनल और मेंटल जुड़ाव होता है.

अलग-अलग हो सकते हैं कारण

ऑस्ट्रिया के डॉक्टर और मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड (Sigmund Freud) जिन्हें 'साइकोलॉजी का फादर' कहा जाता है उनका कहना है, किसी परिचित व्यक्ति के बारे में सपने देखने के कई अलग-अलग कारण हो सकते हैं और सपने का मतलब इस बात पर भी निर्भर कर सकता है कि वास्तव में उसमें क्या घटित होता है.

कुछ एक्सपर्ट्स का मानना ​​है कि किसी दोस्त के बारे में सपने देखना इस बात की निशानी हो सकती है कि आप जब जाग रहे होते हैं, तब उसके बारे में कैसा महसूस करते हैं या फिर आपको उस इंसान पर कुछ ध्यान देने की जरूरत है. शायद इसलिए कि वो कठिन समय से गुजर रहा है और उसे मदद की जरूरत है.

आपके सपनों का मतलब उन परिस्थितियों के आधार पर भी भिन्न हो सकता है जिनमें आप उस व्यक्ति से मिलते हैं जिसे आप जानते हैं.

क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉ. माजा शेडेल ने एक इंटरव्यू में बताया, 'हमारे सपनों में हमारे परिचित लोगों का दिखना एक काफी आम घटना है. हमारे सपनों में अक्सर ऐसे लोग दिखाई देते हैं जिन्हें हम जानते हैं, क्योंकि दूसरों के साथ हमारे रिश्ते ही अक्सर हमें सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं.'

'सपने हमें अपने दैनिक जीवन में होने वाली फीलिंग्स को पूरी तरह से समझने और उनका एनालेसिस करने के लिए आपको तैयार करते हैं लेकिन ऐसी कोई किताब नहीं है जो हमारे सपनों के मतलब की सही-सही व्याख्या कर सके. यह सब व्यक्ति, उसकी परिस्थितियों और भावनाओं पर निर्भर करता है.'



'कुछ मामलों में किसी परिचित व्यक्ति के बारे में सपने देखना किसी दर्दनाक घटना का संकेत हो सकता है जो कि सपने की प्रकृति पर निर्भर करता है.'

एक ही व्यक्ति का बार-बार सपना क्यों आता है?

Verywellmind के मुताबिक, यदि कोई बार-बार सपनों में आता है तो वो आपके सबकॉन्सियस माइंड में गहराई से बसा होता है. ये अनसुलझे रिश्ते, डर या प्यार का संकेत हो सकता है. जैसे ब्रेकअप के बाद एक्स का सपना आना दिखाता है कि आपको क्लोजर नहीं मिला है. फैमिली या क्रश का दिखना सामान्य है क्योंकि उनसे आपका रोजमर्रा कनेक्शन मजबूत होता है.

क्या कहती है 'फादर ऑफ साइकोलॉजी' की थ्योरी?

फ्रायड थ्योरी के मुताबिक, सपने अनकॉन्शियस डिजायर यानी ऐसी इच्छाएं जो आपके मन के भीतर गहरे में छुपी हैं और जिनके बारे में आपको खुद भी पता नहीं है, उन्हें भी उजागर करते हैं जबकि मॉडर्न न्यूरोसाइंस इसे एक्टिवेशन सिंथेसिस कहती है. यह साइंस का एक शब्द है जिसका मतलब दिमाग में बिजली जैसी हलचल होना और उन्हें जोड़कर एक करना है.

आसान शब्दों में समझें तो फ्रायड के सिद्धांत के हिसाब से सपने हमारी दबी हुई इच्छाओं को सामने लाते हैं जबकि आजकल का साइंस उन्हें सिर्फ दिमाग के बिना मतलब के संकेत या हलचल को जोड़कर कहानी बनाना मानता है. सपना आने का मतलब सामने वाला आपको याद कर रहा है, ऐसा कोई सबूत नहीं. ये आपकी मेंटल हेल्थ का रिफ्लेक्शन है.

