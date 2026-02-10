Weight Loss Success Story: फिटनेस कोच ने रोजाना चावल खाते हुए घटाया 22 किलो वजन, डाइट में किए ये 3 बड़े बदलाव

Weight Loss Success Story: जब भी वजन कम करने की बात आती है तो लोगों को लगता है कि इसके लिए उन्हें स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करनी होगी और मनपसंद खाना छोड़ना पड़ेगा. लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है. सही तरीका अपनाकर आप रोज का खाना खाते हुए भी आसानी से वजन घटा सकते हैं. कुछ ऐसा ही किया फिटनेस कोच Kagivan Prabaharan (कागीवन प्रबहारन) ने. उन्होंने साउथ इंडियन खाना खाते हुए न सिर्फ वजन कम किया, बल्कि सिक्स पैक एब्स भी बनाए. उन्होंने अपनी डाइट से अपने पसंदीदा खाना नहीं हटाया, बल्कि उसे खाने का तरीका बदला और यही बदलाव उनकी फिटनेस का सबसे बड़ा कारण बना.

पसंदीदा खाना छोड़ने के बजाय खाने का तरीका बदला

फिटनेस कोच ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया था. इसमें उन्होंने बताया कि कैसे तमिल खाना खाते हुए भी उन्होंने 22.6 किलो वजन कम किया और सिक्स पैक बनाए. उनका कहना है कि तमिल खाने को अक्सर वजन बढ़ने का बड़ा कारण माना जाता है. लेकिन दिक्कत खाने में नहीं, बल्कि उसे खाने के तरीके यानी सिस्टम में है. इसलिए उन्होंने तमिल खाना छोड़ने के बजाय अपने खाने का तरीका बदला.

कोच के मुताबिक, तमिल थाली में आमतौर पर कार्बोहाइड्रेट ज्यादा और प्रोटीन कम होता है. उन्होंने अपने खाने में इसी को बैलेंस किया. इससे उन्हें एक्सरसाइज के लिए एनर्जी भी मिली और वजन भी कंट्रोल में रहा. इसके लिए उन्होंने अपनी डाइट में तीन जरूरी बदलाव किए.

चावल पूरी तरह बंद नहीं किया, बस उसकी मात्रा कम की

पहला बदलाव यह था कि उन्होंने चावल खाना पूरी तरह बंद नहीं किया, बस उसकी मात्रा कम कर दी. उनका कहना है कि कार्ब्स जरूरी होते हैं, खासकर तब जब आप फैट घटाकर मसल बनाना चाहते हैं. कार्ब्स शरीर को एक्सरसाइज, रिकवरी और मसल बनाने के लिए जरूरी एनर्जी देते हैं.

हर मील में प्रोटीन को किया शामिल

दूसरा बड़ा बदलाव खाने में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाना था. इसके लिए वो तमिल खाने के साथ हर मील में चिकन, मछली या ग्रीक योगर्ट लेते थे. इससे पेट देर तक भरा रहता है और फैट बर्न करने में भी मदद मिलती है.

डाइट में हरी पत्तेदार सब्जियों की मात्रा बढ़ाई

तीसरा बड़ा बदलाव खाने में हरी पत्तेदार सब्जियों को ज्यादा शामिल करना था, क्योंकि इनमें फाइबर ज्यादा होता है. वहीं, उन्होंने परुप्पु ( साउथ इंडियन दाल) जैसी करी की मात्रा कम कर दी, क्योंकि इसमें कैलोरी ज्यादा होती है और यह पेट को ज्यादा देर तक भरा नहीं रखती.

आखिर में फिटनेस कोच ने कहा कि वजन कम करने और फिट रहने के लिए अपनी संस्कृति या पसंदीदा खाना छोड़ने की जरूरत नहीं है. जरूरत है तो बस खाने का सही तरीका अपनाने की.

डिस्क्लेमर: ये खबर सिर्फ जानकारी के लिए है अपनी डाइट या लाइफस्टाइल में किसी भी तरह का बदलाव करने से पहले डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह लेना न भूलें.

