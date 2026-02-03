इंजेक्शन नहीं, सिर्फ खाने से घटाया 40 किलो वजन, 3 बच्चों की मां ने बताया वेट लॉस का 'होम मेड' फॉर्मूला

मोटापे के साथ जीने में समय के साथ-साथ कई समस्याएं आने लगती हैं जैसे, अपने काम खुद न कर पाना, पैदल चलने में मुश्किल होना, सीढ़ियां चढ़ने में कठिनाई, सांस फूलना, डायबिटीज का जोखिम आदि. समय के साथ-साथ जब इन चीजों का जोखिम बढ़ता है तो लाइफ काफी चुनौतीपूर्ण हो सकती है. लेकिन यदि आप मोटापे के संकेत देखते ही अपने ऊपर काम करना शुरू कर दें तो आप खुदको फिट कर सकते हैं. ऐसा ही हुआ एक 24 साल की लड़की के साथ. जब उसने देखा कि उसका वजन अब अधिक हो गया है तो उसने तुरंत अपने आपको अलर्ट किया और 40 किलो वजन कम कर लिया.

और पढ़ें

40 किलो वजन कम करने वाली लड़की का नाम एलेनोर ब्राउन है जो 24 साल की हैं और 3 बच्चों की मां हैं. उन्होंने करीब 39.9 किलो वजन कम किया है. कई सालों तक तरह-तरह के डाइट प्लान अपनाने और वजन घटाने वाली गोलियां लेने के बाद, एलेनोर ने अपनी क्रेविंग पर कंट्रोल किया और एक फिटनेस ग्रुप ज्वाइन किया जिससे उनका वजन कम हुआ.

108 किलो वजन वाली एलेनोर को ओवरवेट के कारण तेज कर दर्द होता था जिसे उन्होंने खतरे की घंटी मान लिया था. वेट लॉस के लिए उन्होंने काफी सारी दवाइयां लीं, क्रैश डाइट भी कीं लेकिन उन्हें फायदा नहीं हुआ.

(Photo: Instagram/slimmingworld)

सिर्फ खाने से किया वेट लॉस

एलेनोर ने कहा, 'बहुत से लोग सोचते हैं कि मैंने इंजेक्शन से वजन कम किया है और जब उन्हें पता चलता है कि असल में यह मेरे खाना पकाने और खाने के तरीके में बदलाव की वजह से हुआ है, तो वे हैरान रह जाते हैं.'

Advertisement

'मैंने खुद ही हेल्दी खाना बनाना सीखा और अपनी लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव किए, जिससे मेरा इतना वेट लॉस हुआ.'

'लोग सोचते हैं कि पौष्टिक भोजन महंगा होता है लेकिन ऐसा नहीं है. आपको बस अपने घर के खाने में से हेल्दी चीजें चुननी होती हैं और जंक फूड-फास्ट फूड के खर्च से प्रोटीन वाली चीजें डाइट में जोड़नी होती हैं.'

वेट लॉस के बाद क्या बदलाव दिखे?

एलेनोर ने कहा, 'वजन कम करने से पहले मैं लगातार थकी हुई और मानसिक रूप से कमजोर महसूस करती थी. मुझे अपने छोटे बच्चों के साथ तालमेल बिठाने में बहुत मुश्किल होती थी और अपने मोटापे को लेकर इतनी शर्मिंदगी महसूस होती थी कि मैं घर से बाहर भी नहीं निकलती थी. अब मैं एक एक्टिव मां हूं और मुझे बाहर जाना और अच्छे से रहना काफी पसंद है.'

वेट लॉस के लिए डाइट में क्या बदलाव किए

एलेनोर ने बताया कि खाने में सबसे बड़ा बदलाव था कि मैंने बाहर का खाना पूरी तरह बंद कर दिया और प्रोटीन के लिए ग्रीक योगर्ट, प्रोटीन बार, प्रोटीन स्मूदी को डाइट में जोड़ लिया. इसके साथ ही चीज सैंडविच खाती थीं जिसमें हाई प्रोटीन ब्रेड शामिल था. हर मील में सलाद और हरी सब्जियां होती थीं. भूख लगने पर स्नैक्स में प्रोटीन बार या फिर फल खाती थीं. एक्टिविटी के लिए पैदल चलती थीं और होम वर्कआउट करती थीं, बस इसी तरह से उनका वेट लॉस हुआ.

Advertisement

Disclaimer: यह आर्टिकल सामान्य जानकारी के लिए है. किसी भी स्वास्थ्य समस्या या डाइट में किसी भी बदलाव से पहले हमेशा अपने डॉक्टर, न्यूट्रिशनिस्ट या डायटीशियन से सलाह जरूर लें.

---- समाप्त ----