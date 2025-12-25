New Year से पहले बिना डाइटिंग-एक्सरसाइज घटाएं वजन, फॉलो करें डायटिशियन के 5 आसान मंत्र

New Year Weight Loss Tips: नया साल आने में अब कुछ ही समय रह गया है और लोग अचानक नए साल से पहले खुद को हल्का, फिट बनाना चाहते हैं. न्यू ईयर से पहले लोग वेट लॉस करने की रेस का हिस्सा बन जाते हैं और इस चक्कर में वो हार्ड डाइटिंग और एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं.

और पढ़ें

इससे वजन कम तो नहीं होता है, लेकिन उनकी ओवरऑल हेल्थ पर जरूर बुरा असर पड़ता है. अगर आप भी नए साल से पहले अपना कुछ वजन कम करना चाहते हैं तो आज हम आपको इस आर्टिकल के जरिए कुछ आसान और असरदार तरीके बताने जा रहे हैं, जिन्हें फॉलो करके आपको वजन घटाने में मदद मिलेगी.

गोवा के मणिपाल अस्पताल की सीनियर डायटिशियन शरवरी उमेश गुडे ने वजन घटाने के लिए कुछ आसान तरीके के बताए हैं, जिन्हें फॉलो करने में में आपको ज्यादा परेशानी भी नहीं होगी. शरवरी के अनुसार, 'हेल्दी तरीके से वजन कम करना जल्दबाजी, गिल्ट या सजा से नहीं आता है. यह छोटी और टिकाऊ आदतों से आता है जो आपके शरीर के साथ मिलकर काम करती हैं, न कि उसके खिलाफ.'

शरवरी का बताया तरीका बहुत आसान है, उनके मुताबिक,'ऐसा खाना खाइए और ऐसी दिनचर्या अपनाइए जिससे शरीर खुद समझ सके कि उसे कब भूख लगी है, कब एनर्जी चाहिए और कैसे खाना डाइजेस्ट हो रहा है. जब यह बैलेंस रोज बना रहता है, तो वजन अपने आप धीरे-धीरे कम होने लगता है. इसके लिए अधिक सोचने या परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ती है.'

Advertisement

शरीर को सही मात्रा में प्रोटीन दें

प्रोटीन सिर्फ जिम जाने वालों के लिए नहीं होता, यह शरीर की जरूरत है. यह पेट भरा रखता है और मसल्स को बचाता है और मेटाबॉलिज्म को ठीक रखता है. आपको महंगे पाउडर की जरूरत नहीं, बस इन देसी चीजों को डाइट में शामिल कर लें.

अंडे

दालें

पनीर

टोफू

दही

लो फैट मीट

डाइट में अधिक फाइबर लें

फाइबर डाइजेशन को स्लो करता है, ब्लड शुगर को बैलेंस रखता है और देर तक पेट भरा रखता है. इसलिए खाने में फाइबर की मात्रा को बढ़ाएं. आप आसान फाइबर वाले फूड्स खाना शुरू करते हैं तो अपने आप ही क्रेविंग कम होने लगती है और गट हेल्थ सुधरती है.

ओट्स

बीन्स

सेब

संतरा

मौसंबी

घर का बना खाना खाएं

वजन घटाने वाले लोगों को अपनी डाइट से पैकेट वाले लो-फैट या डाइट फूड में अक्सर चीनी और नमक को हटा देना चाहिए. इन सभी को खाने से अधिक भूख लगती है और थकान बढ़ती है. वेट लॉस करने वालों को घर का बना सादा, धीरे पका ही खाना चाहिए, क्योंकि ये शरीर के लिए सबसे अच्छा है।

पानी की मात्रा बढ़ाएं

हेल्दी डाइट के साथ-साथ पानी भी सही मात्रा पीना वेट लॉस के लिए जरूरी होता है, अगर हम समय-समय पर पानी पीते हैं तो हमारे शरीर को कई फायदे मिलते हैं.

Advertisement

पानी मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन और फैट घटाने में मदद करता है.

खाने से पहले 1–2 गिलास पानी पीने से कम खाने में भी संतुष्टि मिलती है.

कई बार हमें भूख नहीं, बल्कि प्यास लग रही होती है.

वजन कम होने में लगता है समय

असली और टिकाऊ वजन घटने के नतीजे अक्सर 6 महीने में दिखते हैं.

धीरे बदलाव होना अच्छी बात है, क्योंकि वही लंबे समय तक टिकता है.

आखिरी मंत्र

अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो आखिरी और सबसे जरूरी बात यह है कि आप न्यू ईयर लुक के पीछे मत भागिए. न्यू ईयर बॉडी बनाइए. जो मजबूत, शांत, एनर्जेटिक और हेल्दी हो, सिर्फ अच्छा स्लिम दिखने के लिए हैवी वर्कआउट और स्ट्रिक्ट डाइट नहीं करनी चाहिए. क्योंकि जल्दबाजी से रिजल्ट नहीं मिलता है.

---- समाप्त ----