Rice Cream for Face: बुढ़ापा रहेगा कोसों दूर, चेहरे पर आएगा निखार! चावलों से बनाकर लगाएं ये क्रीम

homemade Rice Cream for Skin Benefits: जंक फूड खाने और एक्सरसाइज न करने से सिर्फ मोटापा ही नहीं बढ़ता है, बल्कि इन खराब आदतों की वजह से हमारी स्किन पर भी बुरा असर पड़ता है. मगर खराब लाइफस्टाइल की वजह से हमारे स्किन जल्दी बूढ़ा होना शुरू हो जाती है और इसकी वजह से ही चेहरे पर रिंकल्स और फाइन लाइन्स दिखाई देना समय से पहले ही शुरू हो जाती है. यब सब बढ़ती उम्र के साथ कोलेजन और इलास्टिन की कमी, यूवी किरणों के नुकसान से होता है.

और पढ़ें

लटकती स्किन और झुर्रियों से परेशान लोग महंगी क्रीम लगाना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसके बावजूद स्किन पर कोई असर नहीं दिखाई देता है. इस बीच सोशल मीडिया पर एक वायरल राइस क्रीम बहुत वायरल हो रही है, जिसे रसोई में मौजूद कुछ चीजों से आसानी से बनाया जा सकता है. चावलों को कोरियन ब्यूटी का सीक्रेट माना जाता है. इस बीच इंस्टाग्राम पर कंटेंट क्रिएटर शेफ रावत ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने स्किन टाइट और फेस ब्राइट करने के लिए देसी क्रीम बताई है, जिसे उन्होंने घर पर ही बनाया है.

घर पर बनाए चावल की स्पेशल क्रीम

लटकती त्वचा और फाइन लाइन्स से भरे चेहरे को फिर से जवां बनाने के लिए आप चावलों की इस खास क्रीम को बनाकर लगा सकते हैं, जो आपके चेहरे के खोए हुए नूर को फिर से वापस ला सकती है. चावल के पानी में कई पोषक तत्व होते हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल टोनर या क्लींजर की तरह लोग इस्तेमाल करते हैं.

Advertisement

फेस क्रीम बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स

चावल

फ्लैक सीड्स

गुलाब जल

विटामिन ई कैप्सूल

एलोवेरा जेल

इस तरह बनाएं क्रीम

सबसे पहले एक कटोरे में पानी डालकर गर्म करने रख दीजिए, उसके बाद उसमें छोटे चावल और फ्लैक सीड्स डाल दीजिए. उबलने के बाद पानी स्लाइमी जैसा दिखने लगेगा, तब उसे अलग छानकर निकाल लीजिए, अब इसमें विटामिन ई कैप्सूल और एलोवेरा जेल मिलाएं. आखिर में इसमें गुलाब जल मिलाना है.

स्किन को मिलेंगे ये फायदे

चावल

चावल का पानी या चावल पाउडर स्किन को नेचुरल ग्लो देता है. इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स टैनिंग कम करने और स्किन टोन इवन करने में मदद करता है. पोर्स को टाइट करने में भी मददगार होता है.

फ्लैक्स सीड्स

फ्लैक्स सीड्स हमारी हेल्थ के लिए तो अच्छे होते ही हैं, लेकिन इसमें भरपूर ओमेगा 3 पाया जाता है, जिसकी वजह से यह स्किन को हाइड्रेट रखता है और पिंपल्स और सूजन कम करने में मदद करता है. फ्लैक्स सीड्स त्वचा को अंदर से सॉफ्ट और हेल्दी बनाता है.

गुलाब जल

गुलाब जल को लंबे समय से स्किन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, यह स्किन के लिए नेचुरल टोनर की तरह काम करता है. त्वचा को फ्रेश रखता है और ड्राई और सेंसिटिव स्किन के लिए भी यह बहुत बेहतरीन है. इसके अलावा गुलाब जल से फेस की रेडनेस को भी कम करता है.

Advertisement

विटामिन ई कैप्सूल

विटामिन ए,बी,सी और डी हमारी बॉडी के लिए जरूरी हैं, उसी तरह से स्किन को हेल्दी रखने के लिए विटामिन ई अहम होता है. विटामिन ई कैप्सूल डालने से यह स्किन के डीप मॉइश्चर करने, फाइन लाइन्स और दाग-धब्बे कम करने में काम आता है.

एलोवेरा जेल

एलोवेरा जेल स्किन को ठंडक देकर रिपेयर करता है, जिससे पिंपल्स,जलन और सनबर्न में आराम मिलता है. ऑयली स्किन के लिए यह बहुत हल्का और फायदेमंद होता है.एलोवेरा में मौजूद गाइबरेलिन्स और पॉलीसेकेराइड्स स्किन में कोलेजन लेवल को बूस्ट करते है.

---- समाप्त ----