6 करोड़ का फ्लैट, पीने को 'गंदा' पानी... नोएडा की पॉश सोसाइटी में नलों से निकल रहे कीड़े, बीमार पड़ रहे लोग

Noida Contaminated Water Issue: इंदौर में गंदे पानी से लोगों की मौत के मामले ने सभी को चौंका दिया था, इसके साथ ही दूषित पानी से मौत के मामलों ने दिल्ली-नोएडा के लोगों की नींद भी उड़ा दी है, इसकी वजह है कि पिछले कई साल से नोएडा-दिल्ली के लोग खराब पानी से होने वाले समस्याओं का सामना कर रहे हैं.

नोएडा के सेक्टर-29 स्थित ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट्स में रहने वाले लोगों के लिए अब दिन की शुरुआत पानी की धार से नहीं, बल्कि उसमें तैरती गंदगी, तलछट और कीड़ों से होती है. सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि इससे परेशानी को ठीक करने की जल्दी किसी में नजर नहीं आता है. पानी का प्रदूषण कितनी आसानी से एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी बन सकता है, सभी के लिए यह जानना बहुत जरूरी है.

नोएडा सेक्टर-29 के ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट्स में दूषित पानी की दिक्कत अब उनके जिंदगी का हिस्सा बन गई है. कई बार लोग कहते हैं कि झुग्गी या अवैध बस्ती में पानी गंदा आता है, जबकि यह एक गेटेड सोसाइटी है. इससे भी बड़ी बात यह है कि यहां आम लोग नहीं बल्कि रिटायर्ड आर्मी अफसर, सीनियर प्रोफेशनल्स और उनकी फैमिली रहती है.

जिन लोगों ने यह सोचकर घर खरीदा था कि यहां सेफ्टी के साथ बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छा लाइफस्टाइल मिलेगा. इस सोसाइटी में एक फ्लैट की कीमत करीबन 6 करोड़ रुपये है, लेकिन इतने महंगे फ्लैट के बाद भी पीने के लिए आपको गंदा नाली वाला पानी मिलेगा.

बीमारियां बन गई जिंदगी का सच

ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट्स में रहने वाले कुछ लोगों ने बताया कि गंदे पानी की वजह से होने वाली लगातार थकान, पेट की बीमारियां और बार-बार होने वाले फोड़े-फुंसी अब उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं. सिर्फ एक घर की बात नहीं है, बल्कि हर घर में डायरिया, उल्टी जैसै लगना, कमजोरी और स्किन इंफेक्शन से जूझ रहे लोग मौजूद हैं. डॉक्टर पानी बंद करने की सलाह देते हैं, लेकिन बिना पानी के जीना कैसे संभव है.

आरडब्ल्यूए सदस्य और निवासी रमन कालिया ने बताया कि गंदे पानी की वजह से स्किन इंफेक्शन, डायरिया, उल्टी, कमजोरी जैसी समस्याएं पिछले कुछ समय से बार-बार हो रही है. पिछले 8 साल से यहां रहने वाले रमन कालिया का कहना है कि यह परेशानी कोई नई नहीं है, यह सालभर ही रहती है, बस फर्क इतना होता है कि कभी कम तो कभी ज्यादा होती है.

पानी की क्वालिटी में गिरावट एक साइकिल की तरह बना हुआ है, कभी मिट्टी-खाद वाला पानी आता है और गंगा कैनाल की मेंटेनेंस के दौरान या पाइपलाइन मरम्मत के समय करीबन 2 महीने खारा पानी आता है. हालांकि इस समस्या से भी लोग आरओ का सहारा लेकर झेल भी ले रहे थे.

कीड़े वाले पानी ने बढ़ाई टेंशन

रमन ने बताया कि सबसे गंभीर स्थिति तब आती है, जब पानी में कीड़े दिखने लगते हैं. पिछले साल एक बार पानी में कीड़े दिखे थे, लेकिन इस साल एक बार फिर ऐसा हुआ. पाइप फटने से सिर्फ मिट्टी आती है, लेकिन कीड़े नहीं आ सकते हैं. इसका मतलब साफ है कि पानी में कीड़े मिलने इस बात की तरफ इशारा है कि कहीं सिस्टम के भीतर ही सड़न या लंबे समय जमा हुआ प्रदूषण है. हो सकता है कि कोई जानवर वहां मरकर फंस गया है, जिसकी वजह से पानी में कीड़े निकल रहे हैं और यह सबसे ज्यादा भयानक समस्या हो सकती है.

रिटायर्ड कर्नल पीपी सिंह बताते हैं कि 10 जनवरी को सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटर कई बार जल विभाग के ऑफिस गए थे. जहां हमें कहा गया कि पानी उबाल कर इस्तेमाल करें या 10-15 मिनट तक पानी बहने दें ताकि गंदगी निकल जाए.



बच्चों और बुजुर्गों की सेहत पर असर

रमन कालिया का कहना है कि इस सोसाइटी में बुजुर्ग, बच्चे और पूर्व सैनिक परिवार रहते हैं और दूषित पानी का असर सबसे पहले इन्हीं लोगों पर पड़ता है.पिछले साल ही उनकी बेटी को शरीर में फोड़े हुए थे. पहले तो उसे पानी की समस्या नहीं समझा गया, लेकिन बाद में जब वो ठीक हो गई तो समझ आया कि पानी की वजह से ही यह समस्या हुई थी.

मजबूरी बन गया दूषित पानी के साथ जीना

करीब 20 साल से यहां रह रहे तुषार प्रशर के मुताबिक, दूषित पानी की मौजूदा संकट की जड़ें 2025 की गर्मियों में हैं, कुछ समय के लिए समस्या सुलझी, लेकिन दिसंबर में फिर लौट आई.

कुछ लोग वाटर सॉफ्टनर लगाते हैं. कुछ बोतलबंद पानी मंगाते हैं. जो अफोर्ड कर सकते हैं, वे किसी तरह बचाव कर लेते हैं, जो नहीं कर पाते, उन्हें इसी पानी के साथ जीना पड़ता है.

