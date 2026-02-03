Korean Skin Care Tips: कोरियन गर्ल्स जैसी ग्लोइंग स्किन चाहिए? अपनाएं ये 5 आसान स्किनकेयर टिप्स
Korean Skin Care Tips: इन दिनों कोरियन स्किन केयर काफी ट्रेंड में हैं. इसकी सबसे बड़ी वजह कोरियन गर्ल्स की बेदाग और चमकती त्वचा है. आज हम इस खबर में कोरियन गर्ल्स के स्किन केयर रूटीन के बारे में जानेंगे जो उनकी स्किन को हमेशा जवां और खूबसूरत बनाएं रखने में मदद करते हैं.
Advertisement
X
कोरियन गर्ल्स जैसा ग्लोइंग स्किन पाने के लिए करें ये 5 उपाय (Photo- Pixabay)
Korean Skin Care Tips: कोरियन फिल्म और ड्रामा के साथ-साथ कोरियन स्किन केयर भी पूरी दुनिया में काफी पॉपुलर है. इसकी सबसे बड़ी वजह कोरियन गर्ल्स की साफ, बेदाग और नेचुरली ग्लोइंग स्किन है. हर कोई जानना चाहता है कि आखिर उनकी स्किन इतनी ग्लोइंग कैसे रहती है. दरअसल, कोरियन स्किनकेयर में महंगे प्रोडक्ट्स से ज्यादा डेली स्किन केयर रूटीन पर जोर दिया जाता है. ऐसे में आज हम आपको कोरियन स्किनकेयर से जुड़ी कुछ आसान और असरदार टिप्स बताने जा रहे हैं जिन्हें अपनाकर आप भी अपनी स्किन को हेल्दी और नेचुरली ग्लोइंग बना सकते हैं.
1. डबल-क्लींजिंग करें
कोरियन स्किनकेयर की शुरुआत डबल-क्लींजिंग से होती है. इसके लिए सबसे पहले ऑयल-बेस्ड क्लींजर से मेकअप और सनस्क्रीन हटाएं, फिर वॉटर-बेस्ड क्लींजर से गंदगी और एक्स्ट्रा ऑयल साफ करें. इससे आपकी स्किन अच्छी तरह साफ होती है और चेहरे पर नेचुरल ग्लो बना रहता है.
2. धीरे-धीरे एक्सफोलिएट करें
एक्सफोलिएशन से चेहरे की डेड स्किन सेल हटती हैं जिससे स्किन साफ और बेदाग नजर आती है. इसके लिए हफ्ते में 1–2 बार चेहरे पर हल्के हाथों से स्क्रब करें. हालांकि, ज्यादा हार्श स्क्रब करने से बचें ताकि स्किन स्मूद रहे और किसी तरह की इरिटेशन न हो.
3. स्किन को हाइड्रेट रखें
कोरियन स्किनकेयर में स्किन को हाइड्रेट रखना सबसे ज्यादा जरूरी माना जाता है. इसके लिए अच्छे मॉइश्चराइजर के साथ-साथ टोनर और हायलूरोनिक एसिड से भरपूर सीरम का इस्तेमाल करें. इससे आपकी स्किन नेचुरली ग्लो करेगी.
Advertisement
4. सनस्क्रीन लगाना न भूलें
सूरज की किरणें स्किन को जल्दी बूढ़ा बना सकती है, धब्बे और डलनेस भी ला सकती हैं. इसलिए रोजाना SPF 30 या उससे ऊपर का ब्रॉड-स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन लगाएं, चाहे मौसम क्लाउडी हो या आप घर के अंदर ही क्यों न हो.
5. हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं
ग्लोइंग स्किन सिर्फ क्रीम लगाने से नहीं मिलती. इसके लिए लाइफस्टाइल और डाइट का भी ध्यान रखना जरूरी है. अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन नेचुरली ग्लो करें तो रोजाना अच्छी नींद लें, डाइट का ध्यान रखें, हाइड्रेट रहें और स्ट्रेस से दूर रहें.