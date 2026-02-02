Tips To Wash Clothes In Washing Machine: वॉशिंग मशीन में धोने के बाद भी साफ नहीं होते कपड़े? ये गलतियां हो सकती हैं वजह, जानें

Tips To Wash Clothes In Washing Machine: कई काम ऐसे होते हैं, जो घरों में रोज किए जाते हैं. घर की सफाई से लेकर कपड़े धोना तक रोज के कामों में आता है. लेकिन कई बार यही काम झंझट बन जाते हैं. लेकिन सवाल ये उठता है कि कपड़े धोने में कैसे झंझट? दरअसल, कभी कपड़े ठीक से साफ नहीं होते, कभी धोने के बाद बहुत हार्ड हो जाते हैं और कभी सिलवटों से भर जाते हैं. मेहनत करने के बाद भी जब कपड़े अच्छे ना दिखें, तो गुस्सा आता है.
अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. कुछ आसान-से तरीकों और छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखकर आप अपने कपड़ों को साफ, चमकदार और सॉफ्ट बना सकते हैं. सही तरीके से कपड़े धोने पर ना सिर्फ उनकी रंगत बनी रहती है, बल्कि वे लंबे समय तक नए जैसे भी दिखते हैं. चलिए जानते हैं किन ट्रिक्स से हर बार कपड़े सॉफ्ट और परफेक्ट धुलेंगे.
कपड़े धोने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि उन्हें सही तरीके से अलग किया गया हो. अगर आप ये छोटी-सी गलती नहीं करेंगे, तो कपड़े खराब होने से बच जाएंगे. ऐसा करने से कपड़ों का कलर एक-दूसरे पर नहीं चढ़ता, कपड़े फटते नहीं हैं और वे लंबे समय तक नए जैसे बने रहते हैं.
कई लोग सोचते हैं कि ज्यादा डिटर्जेंट डालने से कपड़े ज्यादा अच्छे से साफ होते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ज़्यादा डिटर्जेंट डालने से कपड़े साफ नहीं होते, बल्कि उसके धब्बे पड़ जाते हैं. ऐसे में हमेशा पैक पर लिखी मात्रा के अनुसार ही डिटर्जेंट डालें. कपड़े डालने से पहले डिटर्जेंट पानी में घोल दें. इससे सफेद दाग नहीं पड़ेंगे.
इस बात का ध्यान रखें कि मशीन के लोड के हिसाब से ही उसमें कपड़े डालें. अगर मशीन पूरी तरह भर जाएगी तो कपड़े अच्छे से साफ नहीं होंगे, उनमें साबुन लगी रह जाएगी और पानी और डिटर्जेंट हर कपड़े तक नहीं पहुंचेगा.
कपड़े धोते समय पानी का टेंपरेचर बहुत मायने रखता है. कपड़े धोने के लिए सबसे सही ठंडा पानी रहता है. हालांकि, अगर कपड़ों पर दाग लगे हैं तो गर्म पानी इस्तेमाल करें. ध्यान रखें कि तौलिए, चाहर जैसी भारी चीजों को धोने के लिए भी गरम पानी का इस्तेमाल करें.
अगर आप चाहते हैं कि कपड़े धोने के बाद हार्ड न हों और उनमें फ्रेशनेस बनी रहे, तो ये आसान तरीके जरूर फॉलो करें.
नेचुरल तरीके अपनाएं
डेलिकेट कपड़ों का रखें खास ध्यान
अगर आपकी वॉशिंग मशीन ही साफ नहीं होगी तो कपड़े कैसे साफ धुलेंगे. ऐसे में अगर मशीन में धूल और साबुन जम गया है तो कपड़े साफ नहीं होंगे. महीने में एक बार खाली मशीन में सिरका और बेकिंग सोडा डालकर चलाएं. इससे मशीन साफ हो जाती है. इससे मशीन और कपड़े दोनों फ्रेश रहेंगे.
कपड़े धोने का तरीका जितना जरूरी है. उतना ही जरूरी उन्हें सही तरह से सुखाना भी है. वॉशिंग खत्म होते ही कपड़े बाहर निकालें. इससे उनमें बदबू नहीं आएगी और सिलवटें भी नहीं पड़ेंगी. इन्हें हवा में सुखाएं, जिससे कपड़े सॉफ्ट रहेंगे और उनका कलर लंबे समय तक चमकदार रहेगा.