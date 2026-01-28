scorecardresearch
 
अलमारी में नहीं लगेगी मोटे-ऊनी कपड़ों की भीड़, आजमाएं ये 5 स्मार्ट ट्रिक्स, अगली सर्दी में भी चमकेंगे नए जैसे

सर्दियों के मौसम में ऊनी कपड़ों की भीड़ लग जाती है और उनको अलमारी में रखना बहुत मुश्किल हो जाता है. वो सही से अलमारी में सेट नहीं हो पाते हैं और जैसे ही आप अलमारी खोलते हैं. वो सीधे आपके ऊपर ही गिरने लगते हैं. अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं तो कुछ स्मार्ट ट्रिक्स की मदद से अब आप आसानी से अलमारी में कपड़े सेट कर पाएंगे.

ठंड के कपड़ों को सही से स्टोर करना जरूरी होता है. (PHOTO:ITG)

How To Organize Woolen Clothes: सर्दियों में मोटे और ऊनी कपड़ों की देखभाल सिर्फ उन्हें पहनने तक सीमित नहीं होती. बल्कि उन्हें सही तरीके से रखना भी बहुत जरूरी होता है और अधिकतर लोग इससे ही परेशान रहते हैं. अलमारी में मोटे-ऊनी कपड़ें ठीक से आ नहीं पाते हैं और इस वजह से अलमारी के अंदर कपड़ों का पहाड़ लग जाता है, जो देखने में तो गंदा लगता ही है, उसके साथ ही उनकी उम्र भी कम हो जाती है. अगर आप चाहते हैं कि आपके महंगे कश्मीरी स्वेटर और भारी जैकेट अगली सर्दियों में भी शोरूम जैसे नए दिखें, तो आप बस कुछ आसान स्टेप्स को फॉलो करके ऐसा कर सकते हैं. 

'धोना' है सबसे जरूरी कदम

कपड़ों को स्टोर करने से पहले उन्हें अच्छी तरह धोना या ड्राई क्लीन करना बहुत अहम होता है. भले ही कपड़ा साफ दिख रहा हो, लेकिन पसीने, परफ्यूम या खाने के बारीक कण लंबे समय में कपड़ों के रेशों को खराब कर सकते हैं और फफूंद का कारण बन सकते हैं. इसलिए हमेशा कपड़ो को स्टोर करने से पहले उनको अच्छी तरह से साफ करके धो लेना जरूरी है. 

नमी से बचाना है 'सीक्रेट'

ऊनी कपड़ों का सबसे बड़ा दुश्मन नमी है. इसलिए ऊनी कपड़ों को रखने से पहले इस बात का खास ध्यान रखें कि वो पूरी तरह सूख चुके हों. कपड़ों के बीच में नमी सोखने वाले सिलिका जेल के पाउच का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं.

हैंगर नहीं, फोल्डिंग अपनाएं

कई बार लोग ऊनी और मोटी जैकेट्स और स्वेटर को हैंगर में लटकाकर रखत हैं, जिससे उनके कंधे लटक जाते हैं और शेप खराब होती है. इसलिए इस बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि भारी स्वेटर और कार्डिगन को कभी भी हैंगर में नहीं लटकाएं.इन्हें हमेशा करीने से तह लगाकर रखें. इससे वो अलमारी में जगह भी कम लेते हैं और लंबे समय तक उनकी शेप भी खराब नहीं होती.

वैक्यूम बैग्स का जादू 

अलमारी में अगर आपको कपड़े रखने में दिक्कत होती है और आपकी अलमारी छोटी है और कंबल या जैकेट ज्यादा हैं, तो आप वैक्यूम स्टोरेज बैग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. ये हवा निकालकर कपड़ों का वॉल्यूम 70 प्रतिशत तक कम कर देते हैं, जिससे अलमारी में काफी जगह बच जाती है और इस तरह आपके ऊनी कपड़े सुरक्षित भी रहते हैं.

हवादार बॉक्स का चुनें

कपड़ों को सुरक्षित रखने के लिए लोग प्लास्टिक के बैग्स का इस्तेमाल करते हैं, जबकि यह ऊनी कपड़ों के लिए सही नहीं होते हैं. इसलिए हमेशा सूती कपड़े के बैग्स या फिर सूटकेस का इस्तेमाल करना ज्यादा सही होता है. इससे कपड़ों को सांस लेने की जगह मिलती है और वो जल्दी पीले भी नहीं होते हैं. 

---- समाप्त ----
