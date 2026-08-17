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Surya Gochar 2026: नाग पंचमी पर आज स्वराशि सिंह में विराजेंगे सूर्य देव, इन 6 राशियों की चमकेगी किस्मत!

Surya Gochar 2026: आत्मा और उच्च पद के कारक सूर्य देव आज पूरे 1 साल बाद अपनी स्वराशि सिंह में प्रवेश करने जा रहे हैं. अपनी ही राशि में सूर्य का यह गोचर बेहद शक्तिशाली माना जाता है. इसके प्रभाव से जातकों के करियर में बड़ा उछाल, पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि, प्रमोशन और अचानक धन लाभ होने के बेहतरीन योग बनेंगे.

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सूर्य गोचर 2026 (Photo: ITG)
सूर्य गोचर 2026 (Photo: ITG)

Surya Gochar 2026 Effects: वैदिक ज्योतिष में सूर्य देव को आत्मा, पिता, आत्मविश्वास, मान-सम्मान, नेतृत्व क्षमता और उच्च पद का कारक माना जाता है. अगस्त के महीने में सूर्य देव का एक बड़ा और बेहद महत्वपूर्ण गोचर होने जा रहा है. पंचांग के अनुसार, आज सूर्य देव लगभग एक पूरे साल बाद अपनी स्वयं की राशि सिंह में प्रवेश करने जा रहे हैं. संयोग से आज नाग पंचमी का पर्व भी है.

सूर्य का अपनी ही राशि में प्रवेश करना बेहद शक्तिशाली और शुभ माना जाता है. इस गोचर का प्रभाव सभी 12 राशियों के जीवन पर पड़ेगा, लेकिन 6 भाग्यशाली राशियों के लिए यह समय करियर, आर्थिक स्थिति और मान-सम्मान के लिहाज से स्वर्णिम साबित होने वाला है.

मेष राशि (Aries)

मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर भाग्य के नए द्वार खोलेगा. लंबे समय से रुके और अटके हुए काम पूरे होंगे. व्यापार में अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा, जिससे धन की स्थिति मजबूत होगी. परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा.

मिथुन राशि (Gemini)

मिथुन राशि वालों की आमदनी में अप्रत्याशित वृद्धि देखने को मिल सकती है. आय के नए स्रोत बनेंगे. जो लोग नौकरी में बदलाव या ट्रांसफर की उम्मीद कर रहे थे, उन्हें सफलता मिल सकती है. नया वाहन या प्रॉपर्टी (मकान/प्लाट) खरीदने के मजबूत योग बन रहे हैं.

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सिंह राशि (Leo)

सूर्य देव आपकी ही राशि के स्वामी हैं और अपनी राशि में आते ही आपके व्यक्तित्व में गजब का आकर्षण और आत्मविश्वास भर देंगे. कार्यक्षेत्र में तरक्की के नए अवसर मिलेंगे. जीवन में भौतिक सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी और हर काम में सफलता हासिल होगी.

तुला राशि (Libra)

तुला राशि के जातकों के जीवन में खुशहाली और सकारात्मकता का संचार होगा. नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या सैलरी में बढ़ोतरी (इन्क्रीमेंट) की खुशखबरी मिल सकती है. लंबे समय से चले आ रहे पुराने कर्ज या आर्थिक तंगी से मुक्ति मिलने के संकेत हैं.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

वृश्चिक राशि के जातकों के पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि का समय आ गया है. समाज और कार्यस्थल पर आपकी अलग पहचान बनेगी और मान-सम्मान बढ़ेगा. निवेश के बेहतरीन मौके मिलेंगे और घर-परिवार में किसी मांगलिक या शुभ कार्य का आयोजन हो सकता है.

धनु राशि (Sagittarius)

धनु राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर करियर और आर्थिक जीवन में स्थिरता लेकर आएगा. करियर में सफलता मिलेगी और आपकी बचत (सेविंग्स) में बढ़ोतरी होगी. प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी और पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी.

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