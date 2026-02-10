scorecardresearch
 
Valentine's Week Glowing Skin Tips: वैलेंटाइन डे पर चेहरे पर आएगा चांद-सा निखार, डर्मेटोलॉजिस्ट ने बताए आसान तरीके

Valetine Week Glowing Skin Tips: वैलेंटाइन वीक में हर लड़की खूबसूरत दिखना चाहती है, लेकिन सिर्फ पार्लर से महंगे मेकअप से आप सिर्फ कुछ समय के लिए सुंदर दिख सकती हैं. लेकिन डर्मेटोलॉजिस्ट ने कुछ रियल स्किन केयर टिप्स शेयर किए हैं, जिन्हें हर महिला को जानना चाहिए. इनकी मदद से आप वैलेंटाइन डे से पहले अपनी स्किन को ग्लोइंग बना सकते हैं.

ग्लोइंग स्किन के लिए पानी खूब पिएं. (PHOTO:ITG)

Valentine's Week Glowing Skin Tips: उम्र के एक पड़ाव के बाद स्किन ढीली पड़ने लगती है और चेहरे पर फाइन लाइन्स और कील-मुंहासे आने लगते हैं. इस वजह से किसी भी खास फंक्शन में जाने से पहले महिलाएं पार्लर में बुकिंग करवा लेती हैं, मगर मेकअप कुछ समय के लिए ही आपको खूबसूरत बना सकते है. एंजिग के निशानों को चेहरे से हटाने के लिए लोग बोटॉक्स जैसे महंगे ट्रीटमेंट भी करवाते हैं, मगर एक वक्त के बाद इनका भी असर खत्म होने लगता है. 

वैलेंटाइन जैसे मौकों पर लड़कियां खासतौर पर परेशान हो जाती हैं, क्योंकि इस दिन वो सबसे सुंदर दिखना चाहती हैं. वैलेंटाइन ग्लो पाने के लिए सिर्फ मेकअप से कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो अलग ही पता चल जाता है. अगर आप चाहते हैं कि आपकी नेचुरली ग्लोइंग स्किन हो, जिसे देखकर आपका पार्टनर आपके चेहरे से नजर ना हटा पाएं. ऐसे में डर्मेटोलॉजिस्ट ने स्किन की देखभाल के लिए आसान और असरदार उपाय बताए हैं, जिनकी मदद से आप त्वचा को असल में चमकदार बना सकती हैं.

स्किन एक्सपर्ट अक्सर ही कहते हैं कि अच्छी स्किन को ठीक करने की जरूरत नहीं होती है, उसे सिर्फ केयर की जरूरत होती है. सही केयर ही आपकी स्किन को लंबे समय तक जवां बनाए रखने में मदद करती है. कॉस्मेटिक स्किन एक्सपर्ट और ईडन स्किन क्लिनिक की फाउंडर डॉ. अमीशा महाजन ने वैलेंटाइन डे पर बेहतरीन चमक पाने के लिए कुछ आसान उपाय बताए.

फेस वॉश करना है सबसे जरूरी

डॉ. अमीशा महाजन का मानना है कि दमकती हुई स्किन के लिए जो चीजें सबसे जरूरी होती हैं, उनको लोग अक्सर ही नजरअंदाज कर देते हैं. ग्लो बूस्टर के लिए पूरे दिन में दो बार हल्के हाथों से अपने चेहरे को धोना सबसे जरूरी होता है. 

  • फेसवॉश करने से पूरे दिन में चेहरे पर चिपकने वाली धूल वगैरह तो साफ होते ही हैं, इसके साथ ही  डेड सेल्स, एक्सट्रा ऑयल भी खत्म हो जाते हैं. 
  • नियमित तौर से मॉइस्चराइजर लगाना भी अपने रूटीन का हिस्सा बना लीजिए और सिर्फ माइस्चराइजर ही नहीं बल्कि शरीर को अंदर से नमी देने के लिए नियमित पानी पीना भी अहम है.
  • सनस्क्रीन को लगाए बिना तो अपने घर से बाहर निकलने के बारे में सोचना भी बुरा है, क्योंकि धूप की किरणों से हमें सनस्क्रीन बचाती हैं. सनस्क्रीन लगाने से हमारी स्किन से डलनेस कम होती है और सर्दियों में लगाने पर यह कोलेजन बचाने में भी काम आता है. 
  • सनस्क्रीन पिगमेंटेशन को रोकता है और यह चमक को बढ़ाने में बहुत काम आता है. 

इन सब चीजों से चेहरे पर आता है नेचुरल निखार

  1. विटामिन सी हमारी स्किन के लिए बेहद गुणकारी होता है.
  2. स्किन को प्रोटेक्ट करने वाली लेयर नियसिनमाइड स्किन की सेफ्टी को मजबूत करता है और स्किन को मुलायम और निखरादार बनाता है. 
  3. हाइलूरोनिक एसिड त्वचा को गहराई से हाइड्रेड रखने में मदद करती है. 
  4. अधिक स्किन की सफाई नहीं जरूरी 
  5. फेसवॉश करना तो जरूरी है, लेकिन बहुत ज्यादा स्क्रब और एक्सफोलिएशन नहीं करना चाहिए, इससे चेहरे की चमक चली जाती है. इसलिए खासतौर पर एक्सपर्ट वीक में 1 से 2 बार ही एक्सफोलिएशन करने की सलाह देते हैं.

अच्छी लाइफस्टाइल ही असली ग्लो का सीक्रेट

स्किन पर ग्लो चाहिए तो सबसे पहले अपनी लाइफस्टाइल को सुधारने की जरूरत होती है,क्योंकि खराब डाइट और लाइफस्टाइल का असर सीधे आपके चेहरे पर ही दिखाई देता है. जितना हो सके मीठा कम खाएं और पानी अधिक पिएं. शराब-सिगरेट जैसी बुरी आदतों से खुद को दूर रखें. अच्छी नींद, हेल्दी खाना और भरपूर पानी यह सभी चीजें महंगे प्रोडक्ट्स से भी अधिक असरदार होती हैं.

