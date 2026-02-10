Valentine's Week Glowing Skin Tips: वैलेंटाइन डे पर चेहरे पर आएगा चांद-सा निखार, डर्मेटोलॉजिस्ट ने बताए आसान तरीके

Valentine's Week Glowing Skin Tips: उम्र के एक पड़ाव के बाद स्किन ढीली पड़ने लगती है और चेहरे पर फाइन लाइन्स और कील-मुंहासे आने लगते हैं. इस वजह से किसी भी खास फंक्शन में जाने से पहले महिलाएं पार्लर में बुकिंग करवा लेती हैं, मगर मेकअप कुछ समय के लिए ही आपको खूबसूरत बना सकते है. एंजिग के निशानों को चेहरे से हटाने के लिए लोग बोटॉक्स जैसे महंगे ट्रीटमेंट भी करवाते हैं, मगर एक वक्त के बाद इनका भी असर खत्म होने लगता है.
वैलेंटाइन जैसे मौकों पर लड़कियां खासतौर पर परेशान हो जाती हैं, क्योंकि इस दिन वो सबसे सुंदर दिखना चाहती हैं. वैलेंटाइन ग्लो पाने के लिए सिर्फ मेकअप से कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो अलग ही पता चल जाता है. अगर आप चाहते हैं कि आपकी नेचुरली ग्लोइंग स्किन हो, जिसे देखकर आपका पार्टनर आपके चेहरे से नजर ना हटा पाएं. ऐसे में डर्मेटोलॉजिस्ट ने स्किन की देखभाल के लिए आसान और असरदार उपाय बताए हैं, जिनकी मदद से आप त्वचा को असल में चमकदार बना सकती हैं.
स्किन एक्सपर्ट अक्सर ही कहते हैं कि अच्छी स्किन को ठीक करने की जरूरत नहीं होती है, उसे सिर्फ केयर की जरूरत होती है. सही केयर ही आपकी स्किन को लंबे समय तक जवां बनाए रखने में मदद करती है. कॉस्मेटिक स्किन एक्सपर्ट और ईडन स्किन क्लिनिक की फाउंडर डॉ. अमीशा महाजन ने वैलेंटाइन डे पर बेहतरीन चमक पाने के लिए कुछ आसान उपाय बताए.
डॉ. अमीशा महाजन का मानना है कि दमकती हुई स्किन के लिए जो चीजें सबसे जरूरी होती हैं, उनको लोग अक्सर ही नजरअंदाज कर देते हैं. ग्लो बूस्टर के लिए पूरे दिन में दो बार हल्के हाथों से अपने चेहरे को धोना सबसे जरूरी होता है.
स्किन पर ग्लो चाहिए तो सबसे पहले अपनी लाइफस्टाइल को सुधारने की जरूरत होती है,क्योंकि खराब डाइट और लाइफस्टाइल का असर सीधे आपके चेहरे पर ही दिखाई देता है. जितना हो सके मीठा कम खाएं और पानी अधिक पिएं. शराब-सिगरेट जैसी बुरी आदतों से खुद को दूर रखें. अच्छी नींद, हेल्दी खाना और भरपूर पानी यह सभी चीजें महंगे प्रोडक्ट्स से भी अधिक असरदार होती हैं.