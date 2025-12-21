scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Liver Damage Signs: आंखों में दिखते हैं लिवर खराब होने के संकेत, अनदेखी बढ़ाएगी Liver Failure का खतरा

Liver Damage Signs: लिवर में जब कोई भी गड़बड़ी आती है तो वो कई संकेतों के जरिए आपको अलर्ट करने की कोशिश करता है. यहां हम आपको आंखों में लिवर की बीमारी के कुछ संकेतों की जानकारी दे रहे हैं जिसे भूलकर भी आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

Advertisement
X
लिवर की बीमारियों के लक्षण हमारी आंखों में भी दिखाई देते हैं. (Photo: freepik)
लिवर की बीमारियों के लक्षण हमारी आंखों में भी दिखाई देते हैं. (Photo: freepik)

Liver Damage Signs: लिवर हमारे शरीर का एक बेहद अहम अंग होता है जो शरीर के अंगर लगभग 500 से अधिक काम करता है. इन कामों में भोजन को पचाना, खून से विषैले पदार्थों को बाहर निकालना और ऊर्जा को इकट्ठा करना शामिल है. जब लिवर में किसी तरह की समस्या होती है तो शरीर हमें कई तरह के संकेत देने लगता है. लिवर की बीमारियों के लक्षण हमारी आंखों में भी दिखाई देते हैं. अगर समय रहते इन संकेतों को पहचान लिया जाए तो लिवर को गंभीर रूप से डैमेज होने से बचाया जा सकता है.

यहां हम आपको आंखों में दिखने वाले उन संकेतों की जानकारी दे रहे हैं जो लिवर की खराबी की ओर इशारा करती हैं.

1. आंखों का पीला पड़ना
लिवर खराब होने का सबसे आम और पहला संकेत आंखों के सफेद हिस्से का पीला होना है. इसे सामान्य भाषा में पीलिया कहा जाता है. जब खून में मौजूद बिलीरुबिन नामक तत्व को लिवर ठीक से प्रॉसेस नहीं कर पाता तो इसकी मात्रा शरीर में बढ़ने लगती है और नतीजन आंखों का सफेद भाग पीला दिखाई देने लगता है.

सम्बंधित ख़बरें

Weight loss tips
1 महीने में कैसे घटाएं 5 किलो वजन? इन 3 तरीकों से तेजी से जलेगी चर्बी
weight loss drink of winters
30 दिन में थुलथुला पेट होगा कम, हेल्दी डाइट के साथ रोज पिएं ये ग्रीन जूस
Water intake in winters
सर्दियों में नहीं लगती प्यास? कम पानी पीने से किडनी-लिवर हो सकते हैं खराब
Anjeer for bones
Bone Health: खोखली हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए खाएं अंजीर, दर्द और कमजोरी भागेगी दूर
gauravi kumari
जयपुर की राजकुमारी का ग्लैमरस लुक, बैकलेस गाउन में दिखाया टशन

यह इस बात का संकेत है कि आपका लिवर गंभीर रूप से संक्रमित है या उसमें सूजन आ गई है. ऐसे में आपको बिना देर किए अच्छे लिवर के डॉक्टर के पास जाना चाहिए.

2. आंखों में लगातार खुजली और सूखापन
अगर आपकी आंखों में बिना किसी वजह जैसे धूल या एलर्जी के लगातार खुजली हो रही है तो तुरंत सतर्क हो जाएं क्योंकि यह लिवर की समस्या का संकेत हो सकता है. जब लिवर से निकलने वाला पित्त (बाइल) खून के प्रवाह में मिल जाता है तो यह त्वचा और आंखों के आसपास खुजली पैदा करता है.लिवर खराब होने पर आंखों में नमी की कमी हो जाती है जिससे थकान भी महसूस होती है.

Advertisement

3. आंखों के नीचे काले घेरे और सूजन
आंखों के नीचे काले घेरे (डार्क सर्किल्स) कई वजहों से होते हैं जिनमें नींद की कमी, एजिंग, स्ट्रेस और मेडिकल कंडीशन शामिल है लेकिन अगर सबकुछ ठीक हो फिर भी आंखों के नीचे भारीपन, सूजन और काले घेरे लगातार रहें तो यह लिवर की कमजोरी का लक्षण हो सकता है. जब लिवर सुस्त हो जाता है तो शरीर में तरल पदार्थों का संचय होने लगता है जिससे आंखों के नीचे की कोमल त्वचा सूजने लगती है और वहां का रंग भी गहरा होने लगता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महाराष्ट्र निकाय चुनाव
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement