बाजार में बिक रहा है केमिकल वाली शकरकंद! खाने से पहले ऐसे 2 मिनट में करें असली-नकली की पहचान

बाजार में नकली और रंग लगी शकरकंद बिक रही है, जो सेहत के लिए खतरनाक होती है. लेकिन अच्छी खबर ये है कि आप घर पर आसानी से शकरकंद की शुद्धता जांच सकते हैं वो भी बेहद आसान तरीके से.

आप महज दो चीजों की मदद से नकली शकरकंद का पता लगा सकते हैं. (Photo: ITG)
सर्दियों के मौसम में शकरकंद बाजारों में खूब बिकने लगता है. ठंड के दिनों में शकरकंद खाना लगभग हर किसी को पसंद होता है. कोई इसे उबालकर नमक के साथ खाता है, तो कोई इससे स्वादिष्ट चाट बनाता है. कई लोग इसे भूनकर या सब्जी-पूरी के रूप में भी खाते हैं. दरअसल, शकरकंद ना केवल स्वादिष्ट होती है, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होती है. इसमें फाइबर से लेकर विटामिन तक कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं.

अगर आप भी शकरकंद खाना पसंद करते हैं तो आपके लिए एक बुरी खबर है. दरअसल, बाजारों में बाकी सभी सामानों की तरह ही शकरकंद भी नकली बेची जा रही है. बताया जा रहा है कि बाजार में कुछ जगहों पर रंग लगी शकरकंद बेची जा रही हैं. इन्हें देखने में ज्यादा चमकदार और अट्रैक्टिव बनाया जाता है, ताकि ग्राहक आसानी से धोखा खा जाएं. ऐसे शकरकंद खाने से सेहत को नुकसान हो सकता है और पेट से जुड़ी समस्याएं भी हो सकती हैं. लेकिन अच्छी खबर ये हैं कि आप एक आसान तरीके से आसानी से पहचान कर सकते हैं कि शकरकंद नकली है या असली.

नकली शकरकंद खाने से होगा नुकसान?
कुछ लोग शकरकंद को ज्यादा लाल और चमकदार दिखाने के लिए उस पर केमिकल वाला कलर (Rhodamine B) लगा देते हैं. ये कलर खाने के लिए बिल्कुल सुरक्षित नहीं होता. लंबे समय तक ऐसा शकरकंद खाने से सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है.

घर पर ऐसे करें शकरकंद की टेस्टिंग
अगर आप बाजार से शकरकंद लाए हैं और ये जानना चाहते हैं कि वो असली है या उस पर रंग लगाया गया है, तो आप ये जांच घर बैठे बहुत आसानी से कर सकते हैं. इसके लिए आपको किसी खास चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी.

क्या-क्या चाहिए
एक रुई का फाहा
थोड़ा सा पानी या खाने वाला तेल

जांच करने का तरीका
शकरकंद की जांच करने के लिए रुई का फाहा लें और उसे हल्के से पानी या खाने वाले तेल में भिगो दें. ध्यान रखें कि रुई बहुत ज्यादा गीली न हो. अब इस रुई को शकरकंद के छिलके पर हल्के हाथ से रगड़ें.

अगर रुई का कलर नहीं बदलता, तो समझ लें कि शकरकंद खाने के लिए बिल्कुल सुरक्षित है और उस पर कोई केमिकल कलर नहीं लगाया गया है. लेकिन अगर रुई लाल या गुलाबी कलर की हो जाए, तो इसका मतलब है कि शकरकंद पर रंग लगाया गया है और इसे खाने से बचना चाहिए.

ये छोटा सा तरीका अपनाकर आप आसानी से असली और नकली शकरकंद की पहचान कर सकते हैं और अपने परिवार की सेहत को सुरक्षित रख सकते हैं.

