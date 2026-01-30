scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

क्या जल्दी डिनर वाकई नींद की दवा है? बॉलीवुड सेलेब्स के हिट फॉर्मूला में कितना दम, हो गया खुलासा

आजकल जल्दी डिनर करने का चलन बढ़ा है, अक्षय कुमार और विराट कोहली जैसे सितारे भी इसे फॉलो करते हैं. लेकिन जल्दी डिनर करने से क्या सच में नींद बेहतर होती है? नई स्टडी ने सोशल मीडिया पर वायरल इस फॉर्मूले की सच्चाई सामने रखी है. जानिए क्यों सिर्फ खाने का समय बदलना गहरी नींद की गारंटी नहीं है और आम लोगों को क्या सीख लेनी चाहिए.

Advertisement
X
जल्दी खाने से वेट कंट्रोल करने में मदद मिलती है. (PHOTO:ITG)
जल्दी खाने से वेट कंट्रोल करने में मदद मिलती है. (PHOTO:ITG)

Early Dinner Sleep Myth: आज की हाई स्पीड लाइफ में लोगों के बीच नींद की कमी एक आम समस्या बन चुकी है और देर रात तक मोबाइल स्क्रीन,अनियमित खाने का समय और बढ़ता स्ट्रेस इन सबका असर सीधे हमारी नींद और सेहत पर पड़ता है.आज के दौर में नींद की कमी एक आम समस्या बन चुकी है,  ऐसे में इन दिनों हेल्थ एक्सपर्ट्स से लेकर सोशल मीडिया पर जल्दी डिनर करो और चैन की नींद लोवाला फॉर्मूला  खूब पॉपुलर हो रहा है. 

कई लोग मानते हैं कि अगर शाम को जल्दी खाना खा लिया जाए, तो न सिर्फ नींद बेहतर होती है बल्कि वजन घटाना, मूड सुधारना और एनर्जी लेवल बढ़ाना भी आसान हो जाता है.आम लोग ही नहीं बल्कि  बॉलीवुड सेलेब्स भी इस लाइफस्टाइल को बढ़ावा देते हैं.अक्षय कुमार,विराट कोहली और अनुष्का शर्मा जैसे सितारे खुलेआम यह कहते हैं कि वे जल्दी डिनर करते हैं और समय पर सो जाते हैं, जिससे वे फिट और एक्टिव रहते हैं.

लेकिन ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या आम लोगों के लिए भी यही फॉर्मूला उतना ही असरदार है? क्या सिर्फ खाने का समय बदलने से सच में नींद गहरी हो जाती है? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए वैज्ञानिकों ने एक बड़ी स्टडी की, जिसमें खाने के समय और नींद के बीच के रिश्ते को करीब से परखा गया. इस रिसर्च के नतीजे कई लोगों की उम्मीदों के बिल्कुल उलट निकले और जल्दी डिनर बराबर बेहतर नींद वाले दावे को एक नया रियलिटी चेक मिला. 

सम्बंधित ख़बरें

Croissant (Photo: Swiggy)
भारत में क्रोइसैं बना फेवरेट स्नैक, लोग कर रहे खूब ऑर्डर
Weight loss injections (Photo: ITG)
गॉलब्लैडर निकालने की क्यों आ रही नौबत! डॉक्टर्स ने जताई ये आशंका
weight loss
350 Kg की सेलिब्रिटी ने घटाया था 199 Kg वजन, 50 की उम्र में मौत
youth digital addiction
बर्बाद हो रहा बचपन! बच्चों में बढ़ती डिजिटल लत बनी मेंटल हेल्थ और GDP के लिए खतरा
IAS Officer Sreekanth Reddy and IPS Sheshadri Reddy Simple Wedding
न कोई बैंड-बाजा न कोई तामझाम... IAS-IPS की शादी की तस्वीरें देख चौंके लोग
Advertisement

क्या कहती है नई स्टडी?

JAMA में पब्लिश हुई स्टडी ने इस दावे को नया रियलिटी चेक दिया है, यह रिसर्च लगभग 200 ओवरवेट और मोटापे से जूझ रहे वयस्कों पर हुई, जिसमें लोगों को तीन तरह के टाइम-रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग (TRE) पैटर्न में बांटा गया था. 

  • अर्ली: सुबह जल्दी खाना शुरू, डिनर भी जल्दी
  • लेट: दोपहर बाद खाना शुरू करने वाले
  • फ्लेक्सिबल: अपनी सुविधा से 8 घंटे का विंडो 

सभी को मेडिटेरेनियन डाइट पर क्लासेस दी गईं, ताकि फर्क सिर्फ खाने के समय का हो, खाने की क्वालिटी का नहीं. 

नींद पर क्या असर पड़ा?

रिसर्च के समय नींद को सिर्फ सवालों से नहीं, बल्कि कलाई पर पहने जाने वाले सेंसर्स (एक्सेलेरोमीटर) से मापा गया. इस रिसर्च का 12 हफ्तों के बाद नतीजा चौंकाने वाला था. क्योंकि जल्दी डिनर करने वालों की नींद करीबन सिर्फ 10–12 मिनट ही अधिक हुई.

 नींद की क्वालिटी, बार-बार जागना, स्लीप एफिशिएंसी सब लगभग एक जैसा रहा. इसके साथ ही मूड, स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन स्कोर में भी कोई खास फर्क नहीं देखने को मिला. इस स्टडी का यह नतीजा निकला कि सिर्फ खाने का समय बदलने से नींद अपने आप बेहतर हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं है.

जल्दी डिनर करने का क्या फायदा? 

स्टडी के मुताबिक, जल्दी या देर से TRE करने से नींद या मानसिक स्वास्थ्य खराब भी नहीं हुआ. यानी अगर कोई 8 घंटे की ईटिंग विंडो फॉलो करता है, तो यह सेफ है और वेट मैनेजमेंट में मदद कर सकती है, बस इससे स्लीप साईकिल पर ज्यादा असर नहीं पड़ता है. 

Advertisement

जल्दी डिनर और सोते हैं ये सेलेब्स

हालांकि साइंस कहती है कि सिर्फ टाइमिंग से नींद में सुधार नहीं आता है,मगर बॉलीवुड सेलेब्स डिसिप्लिन्ड स्लीप रूटीन को अपनी फिटनेस और एनर्जी का सीक्रेट मानते हैं. 

अक्षय कुमार

अक्षय कुमार कई इंटरव्यू में बता चुके हैं कि वह रात 9–9:30 बजे तक सो जाते हैं और सुबह 4 बजे उठते हैं. उनका मानना है कि जल्दी सोना ही उनकी फिटनेस और फोकस का सबसे बड़ा कारण है. 

अनुष्का शर्मा-विराट कोहली

अनुष्का शर्मा और विराट कोहली दोनों ही माइंडफुल लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं. दोनों ही वीगन डाइट फॉलो करते हैं ओर 7 बजे से पहले डिनर करना और जल्दी सोना उनकी लाइफस्टाइल बन चुका है. 

आलिया भट्ट

आलिया ने भी कई बार बताया है कि शूटिंग न हो तो वह रात को जल्दी सोने की कोशिश करती हैं, ताकि अगला दिन एनर्जेटिक रहे. 

बस फर्क सिर्फ इतना है कि सेलेब्स के लिए जल्दी सोना सिर्फ डिनर टाइम नहीं, बल्कि वो इसे स्क्रीन डिटॉक्स, स्ट्रेस मैनेजमेंट और रेगुलर रूटीन का कॉम्बिनेशन मानते हैं. 

आम लोगों के लिए क्या सीख?

सिर्फ जल्दी डिनर करने से नींद बेहतर हो, ऐसा जरूरी नहीं है. अगर आप अपनी नींद की क्वालिटी में सुधार चाहते हैं तो आपको इन कुछ चीजों का खास ध्यान रखना पड़ेगा. 

Advertisement
  • फिक्स स्लीप टाइम
  • सोने से पहले स्क्रीन कम करना
  • कैफीन और भारी खाने से दूरी
  • TRE को नींद की दवा नहीं, बल्कि लाइफस्टाइल टूल की तरह देखें

खाने का समय बदलना नींद का जादुई इलाज नहीं है, लेकिन यह सुरक्षित है और वजन कंट्रोल में मदद कर सकता है. अगर बॉलीवुड सेलेब्स की तरह अच्छी नींद चाहिए, तो सिर्फ जल्दी डिनर नहीं, पूरी लाइफस्टाइल को बैलेंस करना होगा. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement