Chia Seeds For Skin: चेहरे पर आएगा कुदरती निखार! रोजाना सुबह पिएं चिया सीड्स का पानी, स्किन का है बेस्ट फ्रेंड

चिया सीड्स स्किन के लिए एक शक्तिशाली सुपरफूड हैं जो ओमेगा-3 फैटी एसिड, फाइबर और एंटीऑक्सिडेंट्स से भरपूर होते हैं. रोजाना चिया सीड वॉटर पीने से स्किन हाइड्रेट रहती है, स्किन हेल्दी और चमकदार बनती है. एक्सपर्ट ने बताया कि क्या चिया सीड्स वॉटर को रोजाना पी सकते हैं.

चिया सीड्स वेट लॉस के लिए बेस्ट होते हैं. (PHOTO:ITG)
Chia Seeds For Skin: हेल्दी और ग्लोइंग स्किन के लिए अक्सर लोग महंगे प्रोडक्ट पर सबसे पहले भरोसा करते हैं, जबकि हमारी रसोई में सुंदरता का असली खजाना छिपा हुआ है. हेल्दी और ग्लोइंग स्किन की चाह में लोग अपने चेहरे पर प्रोडक्ट लगाते हैं, लेकिन उनको उनके मन का रिजल्ट नहीं मिलता है.

रसोई में मौजूद चिया सीड्स स्किन के लिए किसी सुपरफूड से कम नहीं हैं, वजन घटाने वाले लोग चिया सीड्स का सेवन अपनी डाइट में करते हैं, लेकिन यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि यह हमारी स्किन के लिए भी उतने ही फायदेमंद होते हैं. सुबह खाली पेट चिया सीड वॉटर पीना न सिर्फ शरीर को हाइड्रेट रखता है, बल्कि स्किन को नेचुरल ग्लो भी देता है. 

स्किन के लिए बेस्ट है चिया सीड्स

आयुर्वेद में चिया सीड्स को सेहत और त्वचा दोनों के लिए लाभकारी माना गया है, चिया सीड्स में ओमेगा-3 फैटी एसिड, फाइबर, एंटीऑक्सिडेंट्स और जरूरी पोषक तत्व होते हैं. इसलिए यह ओवरऑल हेल्थ के साथ स्किन के लिए भी अच्छे होते हैं. 

क्या रोज चिया सीड वॉटर पी सकते हैं?

आयुर्वेदिक एक्सपर्ट और गट कोच डिंपल जांगड़ा के अनुसार, चिया सीड्स में पाए जाने वाले मिनरल्स बॉडी को अंदर से पोषण देते हैं, जिसका सीधा असर हमारी स्किन पर दिखाई देता है. अगर सही मात्रा में लिया जाए तो चिया सीड्स वॉटर रोज पिया जा सकता है. अगर आप रोजाना चिया सीड्स वॉटर रोजाना पीते हैं तो इससे हमारी स्किन को कई सारे फायदे मिलते हैं. 

चिया सीड वॉटर कैसे बनाएं?

  • 1 गिलास पानी में 1–2 चम्मच चिया सीड्स डालें
  • अच्छी तरह मिलाएं
  • 15–20 मिनट के लिए छोड़ दें
  • स्वाद के लिए नींबू का रस या थोड़ा शहद मिला सकते हैं

चिया सीड्स के स्किन पर फायदे 

ग्लोइंग स्किन के लिए हाइड्रेशन सबसे जरूरी होता है. चिया सीड्स पानी में डालने पर अपने वजन से 8–10 गुना पानी सोख लेते हैं और जेल जैसा बन जाते हैं. जब आप इसे पीते हैं, तो यह शरीर और स्किन को अंदर से हाइड्रेट करता है. मौसम बदलने पर जब स्किन ड्राई और बेजान हो जाती है, तब यह ड्रिंक खास तौर पर फायदेमंद होती है.

चिया सीड्स में मौजूद एंटीऑक्सिडेंट्स फ्री रेडिकल्स से लड़ते हैं, जो समय से पहले झुर्रियां और डल स्किन का कारण बनते हैं. ऐसे में जब आप रोज सुबह चिया सीड वॉटर पीते हैं तो स्किन की उम्र बढ़ने की स्पीड स्लो होने लगती है और चेहरा लंबे समय तक फ्रेश दिखता है.

 चिया सीड्स में मौजूद ओमेगा-3 फैटी एसिड स्किन की बाहरी परत को मजबूत बनाता है और इससे नमी लॉक रहती है. इसके अलावा स्किन सॉफ्ट और स्मूद होती है. जिन लोगों को ड्राई स्किन, एक्ज़िमा या सोरायसिस जैसी दिक्कतें होती है, उनको भी आराम मिलता है.

जिन लोगों की स्किन पर बार-बार पिंपल्स या रेडनेस होती है, उनको भी चिया सीड वॉटर से काफी राहत मिलती है. क्योंकि इसमें एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो सूजन को कम करने में हेल्प करते हैं.


 

