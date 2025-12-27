scorecardresearch
 
Hair Fall: झड़ते बालों से हैं परेशान? अपनाएं बाबा रामदेव ने बताए ये 3 अचूक उपाय, तेजी से मिलेगा फायदा

Baba Ramdev Tips For Hair fall: आज के दौर में बाल झड़ना एक आम समस्या बन गया है. योग गुरु बाबा रामदेव ने बालों के झड़ने से बचाने के लिए 3 आसान उपाय बताए हैं जिन्हें आप अपनी सुविधानुसार अपना सकते हैं.

(Photo- Pixabay & Instagram@/Baba Ram Dev)
आज के दौर में बदलती लाइफस्टाइल, खराब खान-पान और स्ट्रेस की वजह से कम उम्र में ही लोगों के बाल तेजी से झड़ने लगे हैं. इससे बचने के लिए लोग महंगे शैंपू, तेल और ट्रीटमेंट का सहारा लेते हैं लेकिन इसके बावजूद उन्हें मनचाहा रिजल्ट नहीं मिल पाता. अगर आप भी अपने झड़ते बालों से परेशान हैं तो योग गुरु बाबा रामदेव के बताए कुछ घरेलू नुस्खों को अपना सकते हैं. उन्होंने बालों को झड़ने से बचाने के लिए 3 उपाय बताए हैं जिन्हें आप असानी से अपना सकते हैं. ध्यान रखें, ये उपाय तभी असर करेंगे जब आप इन्हें हेल्दी लाइफस्टाइल और बैलेंस डाइट के साथ अपनाएंगे.

नाखूनों का आपस में रगड़ना
बाबा रामदेव कहते हैं कि रोजाना कम से कम 5 मिनट तक दोनों हाथों के नाखूनों को आपस में रगड़ने से बालों का झड़ना काफी हद तक कम हो सकता है. इससे सिर की त्वचा का ब्लड फ्लो बेहतर होता है जिससे बालों को जड़ों से पोषण मिलता है. इससे न सिर्फ बालों का झड़ना बंद होता है, बल्कि बाल तेजी से बढ़ते भी हैं. सबसे अच्छी बात यह है कि इसे आप कहीं भी और कभी भी कर सकते हैं.

डाइट
बाबा रामदेव के अनुसार, आंवला बालों के लिए किसी अमृत स कम नहीं है. इसे आप किसी भी रूप में अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं. आप चाहें तो आंवले का रस, आंवले का पाउडर या च्यवनप्राश ले सकते हैं. रोजाना आंवला खाने से बालों का झड़ना तो कम होता ही है और बाल जल्दी सफेद भी नहीं होते. इसके अलावा, लौकी का जूस और आंवले का रस मिलाकर पीने से भी बाल झड़ने की समस्या से राहत मिलती है.

योग
बाबा रामदेव कहते हैं कि बालों का झड़ना रोकने के लिए आप रोजाना 2-5 मिनट तक शीर्षासन या सर्वांगासन कर सकते हैं. इन योगासन से सिर तक सही मात्रा में खून पहुंचता है जिससे बालों की जड़ों को पोषण मिलता है. हालांकि, अगर आपको हार्ट या बीपी की समस्या है तो इन आसनों को करने से बचें.

नोट: यह खबर सिर्फ जानकारी के लिए है. अपनी डाइट या लाइफस्टाइल में कोई भी बदलाव करने से पहले एक्सपर्ट की सलाह लेना न भूलें.

