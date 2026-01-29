Almond-Walnut Shells: क्या बादाम और अखरोट के छिलके में वाकई जहर होता है?

Are Almond-Walnut Shells Poisonous: ड्राईफ्रूट में सबसे ज्यादा बादाम और अखरोट को लोग खाना पसंद करते हैं. इन दोनों में ही काफी सारे पोषण तत्व भी मौजूद होते हैं, जो हमारी सेहत के लिए बहुत गुणकारी होते हैं. बादाम और अखरोट में उच्च मात्रा में प्रोटीन भी होता है और यह शरीर को ताकत देने के लिए भी काफी लाभदायक होते हैं. हालांकि ऐसा कहा जाता है कि अखरोट और बादाम दोनों ही साबुत नहीं खान चाहिए, क्योंकि इनके छिलकों में जहर होता है.आइए जानते हैं कि अगर आप छिलके सहित अखरोट-बादाम खाते हैं तो इससे आपके शरीर में क्या फर्क पड़ता है.

क्या बादाम-अखरोट के छिलकों में जहर होता है?

साइंटफिक रिसर्च के अनुसार, बादाम और अखरोट के छिलकों में जहर जैसी कोई चीज नहीं होती, लेकिन इनमें कुछ खास प्राकृतिक रसायन होते हैं जो अधिक मात्रा में होने पर नुकसानदेह हो सकते हैं.

साल 2024 में टेलर एंड फ्रांसिस द्वारा की गई रिसर्च 'एनालाइज ऑफ जुगलोन कंसंट्रेशन इन वॉलनट सेल्स एंड वूड्स' में पाया गया कि अखरोट के हरे छिलकों में जुग्लोन की मात्रा अधिक होती है, लेकिन कठोर छिलकों में इसकी मात्रा बहुत कम होती है. जुग्लोन पौधों के लिए जहरीला होता है, इसलिए इसके छिलकों को खाद के रूप में इस्तेमाल करने पर कुछ पौधे सूख सकते हैं. इंसानों के लिए यह केवल स्किन पर जलन पैदा कर सकता है.

बादाम के बारे में अक्सर यह कहा जाता है कि इसमें 'साइनाइड' होता है, इस पर कई रिसर्च मौजूद हैं.ASHS जनर्ल और रिसर्च गेट की रिसर्च 'एमिगडलिन कंटेंट इन केर्नल्स ऑफ सेवरल अल्मंड मल्टीवर्स' में पाया गया कि बादाम में एमीग्डलिन नाम का एक यौगिक होता है, जो टूटने पर हाइड्रोजन साइनाइड छोड़ता है.

मीठे बादाम में एमीग्डलिन की मात्रा न के बराबर होती है, जो पूरी तरह सुरक्षित है. कड़वे बादाम में यह रसायन बहुत अधिक होता है और ये जहरीले हो सकते हैं. बादाम के बाहरी लकड़ी जैसे सख्त छिलके में कोई जहर नहीं होता, बल्कि उसमें टैनिन और फाइटिक एसिड होता है.

साबुत बादाम-अखरोट खाने से शरीर में क्या असर होगा?

बादाम के भूरे रंग के पतले छिलके में टैनिन होता है, रिसर्च के अनुसार, यह जहरीला नहीं है, लेकिन यह शरीर में पोषक तत्वों जैसे आयरन और कैल्शियम के अवशोषण को स्लो कर देता है.इसीलिए डॉक्टर बादाम भिगोकर और छिलका उतारकर खाने की सलाह देते हैं.

अगर आप साबुत बादाम और अखरोट खाते हैं तो इससे डाइजेशन में दिक्कत होती है. छिलके में टैनिन और फाइटिक एसिड पाया जाता है, साबुत खाने पर पेट को इन्हें तोड़ने में काफी मेहनत करनी पड़ती है, जिससे गैस, भारीपन और अपच महसूस हो सकती है.

आयुर्वेद और आधुनिक पोषण विज्ञान के अनुसार, सूखे मेवे तासीर में गर्म होते हैं, इसलिए साबुत और सूखे नट्स शरीर में गर्मी बढ़ा सकते हैं, जिससे कुछ लोगों को मुंहासे, पेट में जलन या मुंह के छाले हो सकते हैं.

LDL घटाने और वेट कंट्रोल करने में मददगार

जहां साबुत बादाम और अखरोट खाने से पेट से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं, वहीं, इनसे खराब कोलेस्ट्रॉल घटाने और वजन बढ़ने से रोकने में मदद भी मिलती है.

साबुत बादाम और अखरोट खाने का एक बड़ा फायदा यह है कि इनमें मोनोअनसैचुरेटेड फैट्स और ओमेगा-3 भरपूर होते हैं. अगर आपका पाचन तंत्र मजबूत है, तो साबुत नट्स खाने से भी बुरा कोलेस्ट्रॉल कम करने और दिल की बीमारियों के जोखिम को घटाने में मदद मिलती है.

साबुत नट्स में फाइबर की मात्रा बहुत अधिक होती है, इन्हें चबाकर खाने से पेट ज्यादा देर तक भरा महसूस होता है, जिससे आप फालतू कैलोरी खाने से बचते हैं. हालांकि, बादाम में कैलोरी अधिक होती है इसलिए अधिक मात्रा में खाने से वजन बढ़ भी सकता है.

Disclaimer: यह आर्टिकल सामान्य जानकारी के लिए है. किसी भी स्वास्थ्य समस्या या डाइट में किसी भी बदलाव से पहले हमेशा अपने डॉक्टर, न्यूट्रिशनिस्ट या डायटीशियन से सलाह जरूर लें.





