Wheat Flour Chilla Recipe: सिर्फ 10 मिनट में बनाएं गेहूं के आटे का चीला, एक बार खाया तो बनाएंगे बार-बार

Wheat Flour Chilla Recipe: सुबह के नाश्ते में हमें ऐसा खाना चाहिए होता है जो हेल्दी हो, टेस्टी हो और कम समय में आसानी से बन जाए. गेहूं के आटे से बना चीला ऐसा ही एक हेल्दी ऑप्शन है. इस खबर में हम आपको गेहूं के आटे का चीला बनाने का आसान तरीका बताएंगे.

Wheat Flour Chilla Recipe: सुबह का नाश्ता दिन की सबसे अहम शुरुआत माना जाता है. अच्छा और हेल्दी नाश्ता न सिर्फ शरीर को भरपूर एनर्जी देता है, बल्कि पूरे दिन एक्टिव और फोकस्ड रहने में भी मदद करता है. अगर आप सुबह के नाश्ते में कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं जो जल्दी तैयार हो जाए, हेल्दी भी हो और टेस्टी भी तो गेहूं के आटे का चीला आपको जरूर ट्राई करना चाहिए. आइए जानते हैं कि गेहूं के आटे का चीला बनाने के लिए किन चीजों की जरूरत होती है और इसे बनाने का आसान तरीका क्या है.

इंग्रेडिएंट्स (ingredients)

2 कटोरी गेहूं का आटा

½ कप कटी हुई शिमला मिर्च

½ कप कटी हुई गाजर

½ कप कटा हुआ टमाटर

½ कप कटा हुआ प्याज

हरी मिर्च स्वाद अनुसार

2–3 चम्मच हरा धनिया

नमक स्वाद अनुसार

काली मिर्च पाउडर स्वाद अनुसार

लाल मिर्च पाउडर स्वाद अनुसार

½ छोटी चम्मच हल्दी

½ छोटी चम्मच अदरक का पेस्ट

घी या तेल सेकने के लिए

गेहूं के आटे का चीला बनाएं कैसे?

  1. एक बर्तन में गेहूं का आटा डालें और उसमें नमक व सभी मसाले मिलाएं.
  2. अब अदरक का पेस्ट, हरी मिर्च और हरा धनिया डालें.
  3. थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए गाढ़ा लेकिन बहने वाला घोल तैयार करें.
  4. इसमें कटी हुई सब्जियां डालकर अच्छी तरह मिला लें.
  5. तवा गरम करें और थोड़ा घी लगाएं.
  6. तवे पर घोल डालकर फैलाएं और मीडियम गैस कर सेकें.
  7. चीले को दोनों तरफ से सुनहरा और कुरकुरा होने तक पकाएं.
  8. गरम-गरम चीला हरी चटनी या टमाटर केचप के साथ परोसें.
