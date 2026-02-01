scorecardresearch
 
गाजर-सूजी छोड़िए, मिनटों में बनाएं टमाटर का शाही हलवा, उंगलियां चाटते रह जाएंगे मेहमान!

सर्दियों में गाजर और मूंग दाल का हलवा तो सब खाते हैं, लेकिन इस बार ट्राई करें हैदराबाद का खास 'शाहजहानी मीठा'. पके हुए लाल टमाटर, देसी घी और ड्राई फ्रूट्स से बना यह हलवा स्वाद में लाजवाब और बनाने में बेहद आसान है. मेहमानों को सर्व करने के लिए यह एक यूनिक डेजर्ट है.

टमाटर की चटनी लंच-डिनर में बनाकर खा सकते हैं. (PHOTO:ITG)
Tomato Halwa Recipe: सर्दियों में गाजर का हलवा सबसे ज्यादा खाते हैं, इसके अलावा मूंग दाल और सूजी का हलवा भी घरों में बड़े चाव बनाया जाता है. मगर क्या आपने कभी लाल-लाल टमाटर का हलवा खाया है. आमतौर पर टमाटर का नाम आते ही दिमाग में सब्जी, सलाद या सूप की तस्वीर बनती है, लेकिन टमाटर का हलवा शायद ही आपने कभी चखा होगा, सुनने में थोड़ा अलग जरूर लगता है, मगर टेस्ट में यह हलवा गाजर के हलवे से कम नहीं होता.

खास बात यह है कि इसे बनाना बेहद आसान है और घर में मौजूद साधारण चीजों से ही यह स्वादिष्ट मिठाई तैयार हो जाती है. अगर आप कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं या मेहमानों के लिए यूनिक डेजर्ट बनाना चाहते हैं, तो आपके के लिए इस बार टमाटर का हलवा एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है. 

हैदराबाद का शाहजहानी मीठा

आज की रेसिपी हैदराबादी खानपान की एक बेहद दुर्लभ और खास मिठाई शाहजहानी मीठा है. यह रेसिपी अपने शाही स्वाद और खुशबू के लिए जानी जाती है. बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं, इसलिए यह आज भी हैदराबाद की छिपी हुई पारंपरिक मिठाइयों में गिनी जाती है.

टमाटर के हलवे के लिए इंग्रेडिएंट्स

  • 10-12 टमाटर
  • 2 कप चीनी
  • आधा कप घी
  • 2 चम्मच किशमिश
  • 6 हरी इलायची
  • 4 लौंग
  • केसर और गुलाब जल
  • बारीक कटे काजू,बादाम और किशमिश
  • तुलसी पत्ते
     

टमाटर का हलवा बनाने का तरीका

  • पके हुए लाल टमाटर लें. क्योंकि टमाटर जितने पके और रसीले होंगे, हलवा उतना ही टेस्टी बनेगा. 

  • टमाटरों को अच्छी तरह धो लें और ऊपर से हल्का सा क्रॉस का निशान लगाकर उबलते पानी में 2–3 मिनट के लिए डाल दें. 

  • छिलका उतारने के बाद टमाटरों को बारीक काट लें या मिक्सर में हल्का सा पीस लें.

  • एक भारी तले की कड़ाही या पैन में देसी घी गरम करें. इसमें पिसे या कटे हुए टमाटर डालें और मीडियम गैस पर चलाते हुए पकाएं.

  • शुरुआत में टमाटर पानी छोड़ेंगे, लेकिन कुछ देर बाद पानी सूखने लगेगा और मिश्रण गाढ़ा होने लगेगा.

  • इस स्टेज पर इसमें चीनी डालें. आप स्वाद के अनुसार चीनी कम-ज्यादा कर सकते हैं. 

  • चीनी डालने के बाद मिक्स कर लें, फिर से थोड़ा ढीला हो जाएगा, इसलिए इसे लगातार चलाते रहें.

  • अब इसमें इलायची पाउडर डालें, उसके बाद थोड़ा सा केसर या गुलाब जल भी मिला सकते हैं. 

  • हलवे को तब तक पकाएं जब तक वह कड़ाही के किनारे छोड़ने न लगे और घी ऊपर न दिखने लगे. 

  • आखिर में कटे हुए काजू, बादाम और किशमिश डालें और हलवे को अच्छे से मिला लें.

शाहजहानी मीठा या टमाटर का हलवा बनने के बाद आप चाहे तो इसमें तुलसी के पत्ते भी इसमें मिला सकते हैं. हलवे को सभी मेहमानों को गरमागरम परोसे.

